série b Vila Nova recebe o Londrina e pode encostar no Sport; veja onde assistir horário e escalações O Tigre ainda sonha com o acesso, enquanto o Tubarão luta pela sobrevivência na série B

Nesta sexta-feira (10), às 19h, Vila Nova e Londrina se encontram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, para um confronto importante válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso o Tigre saia vencedor, a equipe chega aos 58 pontos, um a menos do que o Sport.

O Vila Nova, na nona posição com 55 pontos, busca a vitória para manter viva a esperança de acesso à Série A, precisando superar a diferença de cinco pontos para o Atlético-GO, atual quarto colocado, que enfrenta o Sport nesta sexta-feira (10). A equipe, comandada pelo técnico Higo Magalhães, enfrenta dúvidas, especialmente sobre a participação de Guilherme Parede, enquanto Everton Brito, Gustavo Maia, Ronald e Neto Pessoa estão entre as opções.

Hoje é em nossa casa. Vamos pra cima rumo ao nosso objetivo! #VilaAmorInfinito pic.twitter.com/kCrQO27RWK — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) November 10, 2023

Já o Londrina, penúltimo colocado com 28 pontos, enfrenta a possibilidade de rebaixamento nesta partida. O time, que vem de quatro empates nos últimos cinco jogos, busca desesperadamente a vitória para tentar evitar a queda para a Série C. A ausência de Paulinho Moccelin, expulso no último jogo, abre espaço para Peu ser o provável substituto.

DIA DE TUBARÃO | O Londrina entra em campo hoje pela 36ª rodada da Série B. Jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga o Tubarão enfrenta o Vila Nova, às 19h00



️ Sexta-feira (10)

19h00

Série B

️ Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Sportv e Premiere#londrinaec pic.twitter.com/a26IklZUIT — Londrina E C (@LondrinaEC) November 10, 2023

No retrospecto entre as equipes, o Vila Nova leva vantagem, com 13 vitórias em 24 jogos, enquanto o Londrina venceu o último confronto no primeiro turno por 1 a 0.

Apesar da situação delicada do Londrina, o jogo promete ser disputado, com o Vila Nova buscando a vitória para manter suas chances de acesso, enquanto o Londrina luta pela sobrevivência na Série B.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Provável escalação:

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Ronald. Técnico: Higo Magalhães

Londrina: Neneca; Igor França, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; João Paulo, Rodrigo e Ariel; Peu, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca



