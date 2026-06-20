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futebol Vila Nova x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no estádio OBA, sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro

Há três jogos sem vencer, o Náutico tenta reagir na Série B do Campeonato Brasileiro para não se distanciar do G6 que mantém vivo o sonho do acesso à Série A. Neste sábado (20), a equipe visita o Vila Nova, no estádio OBA, pela 14ª rodada da competição. Os pernambucanos estão na sétima posição, com 20 pontos. Os goianos ocupam a vice-liderança, com 25.

Sem nenhum centroavante disponível para o jogo, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, indicou que está estudando alternativas para o setor. Uma delas pode ser a entrada do prata da casa Luiz Cláudio, de 21 anos.

“Luiz Cláudio vem treinando bem, se preparando. É jovem. Temos outras opções também e vou definir quem vai iniciar. Não tem motivos para lamentar. Teremos soluções e, acima de tudo, temos de dar forças para quem vai entrar”, apontou.

A lacuna na posição é motivada por problemas físicos e disciplinares. Paulo Sérgio e Júnior Todinho se recuperam de lesão e não jogam. Já Derek, o titular do posto, recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Novorizontino e está suspenso. O meia Juninho também é uma opção, podendo ser improvisado no setor.

Na defesa, porém, o Náutico terá o retorno de Mateus Silva, que cumpriu suspensão automática no jogo passado. O Timbu é o sétimo colocado da Série B, com 20 pontos. O Vila Nova é o vice-líder, com 25. Para o confronto, Hélio ressaltou a força dos goianos atuando em casa - o Tigre ainda não perdeu como mandante -, mas reforçou a confiança em sair do OBA com um bom resultado.

“O Vila Nova vem crescendo muito nos últimos anos, batendo na porta do acesso. Eles se estruturaram bem e começaram a ter resultados em campo. Temos de enaltecer o trabalho do Guto Ferreira. Nos últimos cinco jogos do Vila no seu campo, ele empatou um e ganhou quatro. Mas estaremos preparados”, pontuou.



Jejum

A última vez que o Náutico derrotou o Vila Nova como visitante foi em 2017. No Serra Dourada, o Timbu ganhou por 1x0. O gol foi marcado pelo zagueiro Breno Calixto.

De lá para cá, a equipe enfrentou o Vila em duas oportunidades, perdendo ambas. Na Série B 2021, os goianos ganharam por 1x0. No ano seguinte, pela mesma competição, derrotaram os pernambucanos por 2x0.

Ficha técnica

Vila Nova

Dalberson; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; João Vieira, Dudu e Dodô; Ryan, Janderson e André Luís. Técnico: Guto Ferreira

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Mateus Silva e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Juninho (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Local: OBA (Goiânia/GO)

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Michael Stanislau e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Vinicius Gomes do Amaral

Transmissão: ESPN, Disney +, GOAT e XSports

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