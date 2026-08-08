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Série B Vila Nova x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Sem vencer há nove jogos, Leão tenta quebrar sequência invicta do Tigre, em Goiânia

O Sport vai tentar encerrar a sequência negativa na Série B longe de casa, em duelo direto pelo G-6. Em confronto válido pela pela 21ª rodada, o Rubro-negro visita o Vila Nova, às 16h, no OBA, em Goiânia. A equipe pernambucana não sabe o que é vencer na competição há nove jogos. A última vitória leonina foi sobre o Náutico, em 30 de maio. Desde então, são sete empates e duas derrotas.

O Leão chega ao duelo na 11ª colocação, com 29 pontos. Já o Tigre, dirigido pelo ex-técnico do Sport, Guto Ferreira, ocupa o quinto lugar, com 34 pontos. No primeiro turno, os times ficaram no empate, em 1x1, na Ilha do Retiro.

Diante do momento difícil vivido pela equipe na temporada, o atacante Chrystian Barletta garante que o elenco está preparado para iniciar uma recuperação no campeonato, neste final de semana, na capital goiana.

"Nós tivemos semanas importantes de trabalho. Estamos bem preparados, motivados, sabendo o que temos que fazer para conseguir um objetivo importante para nós na tabela. Estamos bem treinados e preparados para sair com um resultado bom de campo", declarou o camisa 30.

Um novo tropeço pode aumentar ainda mais a pressão sobre o trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo. Recentemente, o treinador ganhou o respaldo da diretoria. A gestão de Matheus Souto Maior alegou estar buscando "estabilidade" ao manter o comandante no cargo.

Mudanças

Para o compromisso no Cerrado brasileiro, Gilmar Dal Pozzo deverá ter mudanças na formação inicial. Recém-chegado, o volante Willian Oliveira pode fazer sua estreia entre os titulares, uma vez que Fábio Matheus - fora da temporada - e Biel estão lesionados. Na parte ofensiva do meio de campo, Diego Hernández deve ser o responsável pela criação.

Yago Felipe, por sua vez, sequer foi relacionado pela comissão técnica e permaneceu no Recife. Apresentado nesta semana, o jovem cabeça de área Murilo Rhikman será opção pela primeira vez entre os reservas.

No setor defensivo, as principais dúvidas estão no miolo de zaga. O sistema tem sofrido com mudanças recorrentes desde a chegada de Dal Pozzo. Marcelo Ajul e Marcelo Benevenuto disputam espaço no lado direito. Já do lado oposto, Habraão e Kayky Almeida briga pela titularidade.

Mandante forte

Time que já chegou a liderar esta edição da Série B, o Vila Nova se apega ao bom retrospecto como mandante para derrotar o Sport, neste sábado. O Colorado atuou no OBA em nove ocasiões no campeonato, e segue invicto. São sete vitórias e dois empates diante de seu torcedor.

Ficha técnica

Vila Nova

Helton Leite; Igor Cariús, Breno Bora, Douglas Mendes e Willian Formiga; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Dodô, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul (Marcelo Benevenuto), Kayky Almeida (Habraão) e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Clayson, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: OBA (Goiânia/GO)

Horário: 16h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports.

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