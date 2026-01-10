Villarreal vence o Alavés e consolida-se no 3º no Campeonato Espanhol

A- A+

O Villarreal venceu o Alavés por 3 a 1 neste sábado, em La Cerámica, e segue em terceiro na tabela do Campeonato Espanhol, enquanto o Betis empatou fora de casa em 1 a 1 com a lanterna Oviedo.

Alberto Moleiro (49') abriu o cartaz para o 'Submarino Amarelo', antes de Gerard Moreno (55') e Georges Mikautadze (75') ampliarem a vantagem e Toni Martínez (85') descontar para os visitantes.

Com a vitória, o Villarreal se consolida na terceira colocação e fica a oito pontos do líder Barcelona, que no domingo fará a final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid no Jidá, na Arábia Saudita.

Além disso, a equipe tem um jogo a menos em relação aos líderes e pode reduzir ainda mais a distância para Barça e Real, vice-líder com 45 pontos.

Por sua vez, o Alavés segue na parte de baixo da tabela, em 15º com 19 pontos.

Mais cedo, o Betis visitou o Oviedo e saiu perdendo quando o atacante Ilyas Chaira (64') marcou para os visitantes, mas conseguiu o empate na reta final com um gol de Giovani Lo Celso (83').

Com este resultado, o Betis se mantém em sexto com 29 pontos, a quatro do Espanhol (5º), que no domingo enfrentará o vice-lanterna Levante.

Por sua vez, o Oviedo continua na última colocação, com apenas 13 pontos somados em 19 jogos disputados.

Já o Girona (12º) se rebaixou da zona de rebaixamento ao vencer o Osasuna (14º) em casa por 1 a 0.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Real Sociedad 1 - 2

- Sábado:

Real Oviedo - Bétis 1 - 1

Villarreal - Alavés 3 - 1

Girona-Osasuna 1-0

(17h00) Valência - Elche

- Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano - Maiorca

(12h15) Levante - Espanyol

- Segunda-feira:

(17h00) Sevilha - Celta de Vigo

Antecipados:

- Terça-feira, 2 de dezembro:

Barcelona-Atlético de Madrid 3-1

- Quarta-feira, 3 de dezembro:

Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24

3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20

4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17

5. Espanhol 33 18 10 3 5 22 19 3

6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6

7. Celta de Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4

8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elx 22 18 5 7 6 24 23 1

10. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3

11. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10

12.Girona 21 19 5 6 8 18 34 -16

13. Sevilha 20 18 6 2 10 24 29 -5

14. Osasuna 19 19 5 4 10 18 22 -4

15. Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7

16. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8

17. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6

18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9

20. Real Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19

