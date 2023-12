A- A+

Futebol Internacional Villarreal vence Rennes e termina líder do Grupo F da Liga Europa O 'Submarino Amarelo' já estava entre os classificados da chave, porém, com a liderança do grupo, a equipe espanhola garantiu vaga direta nas oitavas de final

Missão cumprida para o Villarreal: o time espanhol venceu o Rennes por 3 a 2 na última quinta-feira (14), fora de casa, e terminou como líder do Grupo F da Liga Europa, o que garante uma vaga direta nas oitavas de final.

O 'Submarino Amarelo' já estava entre os classificados da chave, mas precisava ficar na primeira posição para não ter que disputar um playoff prévio às oitavas contra um dos terceiros da Liga dos Campeões.

Tudo poderia ter mudado no último suspiro, quando Lorenz Assignon marcou para o Rennes nos acréscimos (90'+11), mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR.

Antes, o Villarreal já tinha ficado duas vezes à frente no placar, marcando com Gerardo Moreno (36' de pênalti) e Ilias Akhomach (62'), mas os franceses conseguiram empatar com Assignon (37') e Ludovic Blas (79').

O gol da vitória saiu pouco depois da última reação do Rennes, quando Dani Parejo aproveitou assistência de Alejandro Baena e mandou a bola para as redes (80').

"O que aconteceu hoje foi uma loucura", admitiu o técnico do Villarreal, Marcelino García Toral, que iniciou a atual temporada no futebol francês no comando do Olympique de Marselha, até pedir demissão em setembro.

"Demos tudo e estamos muito orgulhosos por termos conseguido o que queríamos, vencer aqui e nos classificarmos para as oitavas de final", acrescentou.

A liderança era o objetivo tanto do Villarreal como do Rennes, que também já estava classificado. O empate servia para os franceses, mas a derrota os coloca na segunda posição.

O 'Submarino Amarelo' encerra a fase de grupos com 13 pontos, um à frente do Rennes. O Maccabi Haifa (5 pontos), que venceu o Panathinaikos (4 pontos) por 2 a 1 em Atenas, ficou em terceiro e vai para o playoff da Liga Conferência, enquanto os gregos estão fora das competições europeias.

Veja também

Futebol Internacional Substituições em dez segundos, anúncio de decisões do VAR e mais: MLS determina regras contra cera