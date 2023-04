A- A+

Futebol Villero diz que Náutico precisa "levantar a cabeça" para encarar Cruzeiro, pela Copa do Brasil Jogo de ida contra a Raposa será quinta (13), nos Aflitos, pela terceira fase do mata-mata nacional

Fora do Campeonato Pernambucano, após ser eliminado pelo Salgueiro, nas quartas de final da competição, o Náutico foca suas atenções na Copa do Brasil. Pela terceira fase da competição, o Timbu encara o Cruzeiro, quinta (13), nos Aflitos. Vale citar que, para disputar o mata-mata nacional em 2024, os pernambucanos precisam ganhar a edição 2023.



“Temos um jogo muito importante na quinta-feira e todos precisam estar focados no que precisam fazer. Temos de ganhar em casa e vamos levantar a cabeça”, afirmou o atacante Paul Villero. “O Cruzeiro é um time de Série A, uma grande equipe que vamos enfrentar, mas temos nossas armas para buscar o resultado”, afirmou.





Essa será a segunda vez que os clubes se enfrentam pelo mata-mata nacional. A primeira foi há 30 anos. Em abril de 1993, Náutico e Cruzeiro se encontraram nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timbu tinha eliminado o CRB na fase anterior, enquanto a Raposa tirou a Desportiva Ferroviária/ES.



No jogo de ida, nos Aflitos, o Náutico venceu por 1x0, com gol marcado por Paulo Leme. Na volta, no Mineirão, o Cruzeiro ganhou por 2x0, com Nonato e Nivaldo balançando as redes – esse último, inclusive, ex-jogador do Timbu. Resultado que eliminou os pernambucanos.

