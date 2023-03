A- A+

Futebol Villero marca primeiros gols pelo Náutico e recebe elogios de Dado Atacante balançou as redes duas vezes na goleada por 4x0 diante do Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

O atacante Paul Villero é um dos titulares absolutos do Náutico. Dos 19 jogos do clube em 2023, participou de 16. Em mais da metade, ficou em campo durante todos os 90 minutos. Um dos líderes em assistências na temporada, com três passes a gol. Com bons números e confiança dos companheiros e do técnico Dado Cavalcanti, só faltava uma coisa ao colombiano: bolas na rede. Não falta mais. Diante do Íbis, na goleada alvirrubra por 4x0, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o jogador marcou duas vezes e desencantou.



“Nem precisamos falar da importância dele. Basta ver as escalações e minutagem. É muito normal, em jogos que vemos na TV, ver quatro alterações das duas equipes em que tiram os extremos. Na nossa equipe, Paul tem se mantido pelo grau de importância que tem e pelo nível de confiança que adquiriu comigo e com nossos jogadores”, afirmou Dado.

Paul só havia marcado em amistoso, na pré-temporada, diante do ASA. Desde então, estava na “seca”. "Estava demorando muito. Já estava perturbando a minha cabeça. Todos os meus companheiros estavam cobrando o meu gol, a minha família. Mas nunca perdi a fé e sempre trabalhei muito nos treinos", declarou o atleta.





Para o treinador, a “virada de chave” pode aumentar a confiança do atacante para seguir balançando as redes. “Os gols são saudáveis para ele porque é um jogador que se cobra demais. Vinha produzindo demais ofensivamente, mas faltava o gol. Celebramos muito com ele. Isso dá mais confiança para contribuir também sendo protagonista, com gols”, apontou.

