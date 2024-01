"Vim para marcar história no Náutico", diz zagueiro Rafael Vaz em apresentação

A- A+

Há pouco mais de um mês, o Náutico anunciou o primeiro reforço para a temporada 2024. Nome que teve aprovação de boa parte dos torcedores nas redes sociais. Com passagens por equipes como Flamengo, Vasco e Goiás, o zagueiro Rafael Vaz, de 35 anos, veio para ser a principal referência da defesa alvirrubra. Expectativa que só aumentou com as primeiras declarações do atleta ao ser apresentado oficialmente.



“Vim para marcar história no Náutico. Independente de onde passei. Não importa o começo, importa o fim. Vim para marcar. Fazer com que o Náutico faça um excelente ano e volte às origens. Volte a jogar na Série B, ganhar títulos…. odeio perder e para uma carreira que está sendo boa, tem que terminar melhor ainda. Nada melhor do que vir para um clube com uma torcida apaixonada, com um grupo bom. É voltar a ganhar títulos e acesso. É o mínimo a almejar”, pontuou.

Rafael Vaz iniciou o ano de 2023 no São Bernardo. No clube paulista, disputou 25 jogos e marcou dois gols. Em seguida, foi emprestado ao Londrina para reforçar a equipe na reta final da Série B, participando de 17 jogos. O time paranaense, contudo, foi um dos rebaixados à Série C. Cenário oposto ao que o defensor deseja para o Timbu em 2024.

“É mais um grande passo na carreira. Estou vestindo a camisa de um grande clube. Sei da responsabilidade. Já não sou menino, e sei que é importante que o Náutico vá bem. Temos a oportunidade de fazer um grande ano. O mais importante é a torcida saber que Rafael Vaz vem para ajudar não só dentro de campo”, afirmou.

O Náutico contratou até o momento o goleiro Jeferson Romário; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; os zagueiros Guilherme Matos, Rafael Vaz, Matheus Santos; os meias Igor Pereira, Lorran, Marco Antônio, Wendell Lessa, Marcos Junior e Patrick Allan; além dos atacantes Paulo Sérgio, Kauan, Evandro, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Fernandinho e Julio Cesar.

