Futebol Internacional Vini e Mbappé comandam vitória do Real Madrid; Atlético perde para Getafe Contudo, mesmo sem jogar, Barça mantém a dianteira

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2x1 neste domingo (9), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, com gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, e igualou os 57 pontos do líder Barcelona.

O time catalão se manteve na ponta da tabela pelo melhor saldo de gols (+46 contra +31) depois de não ter enfrentado o Osasuna no sábado por conta falecimento repentino de um dos médicos da equipe, o doutor Carles Miñarro García, horas antes da partida.

Os dois gigantes do futebol espanhol têm um ponto a mais que o Atlético de Madrid, que foi derrotado pelo Getafe por 2x1 e perdeu a chance de assumir a liderança isolada.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid, três dias antes de visitar o Atlético pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória por 2x1 do time merengue na ida), começou a tarde com golaços de Mbappé (30') e Vini (34').

O francês invadiu a área e bateu firme para abrir o placar e o brasileiro fez um verdadeiro baile na defesa adversária, deixando vários marcadores para trás antes de mandar a bola para as redes.

O Rayo diminuiu pouco antes do intervalo com um chute de fora da área de Pedro Díaz (45'+2).

"Vinícius e Mbappé marcaram dois gols espetaculares, eles tiveram chances de fazer 3x1. Depois achei que tinha que defender e tirar os atacantes. Para mim não é um problema, porque tirei minutos de Mbappé e Rodrygo e será bom para eles na quarta-feira", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.



- Atlético perde chance de assumir liderança -

Mais cedo, o Atlético de Madrid perdeu de virada para o Getafe por 2x1 e deixou escapar três pontos que colocariam a equipe na liderança do campeonato.

No segundo tempo, o norueguês Alexander Sorloth colocou o Atlético na frente cobrando pênalti (75'), mas Ángel Correa deixou o time com um jogador a menos depois de ter sido expulso por uma entrada dura no meio-campo (88').

O argentino inclusive insultou gravemente o árbitro e pode ser suspenso por vários jogos.

O Getafe, que até então não havia levado perigo, aproveitou a superioridade numérica para virar a partida com dois gols do uruguaio Mauro Arambarri (88' e 90'+2).

Esta foi terceira derrota do Atlético no campeonato, a primeira desde o dia 18 de janeiro (1 a 0 para o Leganés).

"Não conseguimos defender bem nos minutos finais. Quando o jogo acaba, acabou. Não podemos pensar no árbitro. Temos que jogar melhor", lamentou o técnico 'colchonero', Diego Simeone.

Atrás do Atlético de Madrid, o Athletic Bilbao (4º, 49 pts) empatou em 1 a 1 com o Mallorca (7º), enquanto o Betis (6º) venceu por 1 a 0 o Las Palmas (19º). Por sua vez, a Real Sociedad (11ª) foi derrotada em casa por 1 a 0 pelo Sevilla (10º) no último jogo deste domingo.

