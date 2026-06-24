Vini iguala Zico, Romário e outras lendas e alcança 'superstição' de títulos do Brasil em Copas

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Vinícius Júnior está 'imparável' na Copa do Mundo de 2026 a um nível que o fez alcançar lendas do futebol brasileiro e ativar uma superstição vencedora. Com os dois gols sobre a Escócia nesta quarta-feira, 24, o craque chegou a cinco na história da competição e igualou Zico, Romário e Garrincha, além de ter balançado as redes em todo jogo da fase de grupos.



Sempre que um atleta fez isso, a seleção foi embora do país-sede como a campeã. Em 1970, Jairzinho foi o responsável pela marca; em 1994, o baixinho cravou em todas as partidas, e em 2002, foi a vez de Ronaldo e Rivaldo, dois dos melhores jogadores daquela edição. Desde então, isso nunca mais aconteceu.



Além de ter trago de volta a superstição empolgante para os torcedores, Vinícius Júnior foi além e chegou a cinco gols na Copa do Mundo de 2026. Somado ao tento contra a Coreia do Sul nas oitavas de final de 2022, ele tem agora a mesma quantidade do trio. E ele briga pela artilharia com nomes de peso na América do Norte.





Somente Lionel Messi tem mais gols que o atacante do Real Madrid, com cinco. Atrás dele, aparecem o brasileiro, Erling Halland e Kylian Mbappé, que tem quatro cada. Para ter uma ideia do desempenho de Vini Jr., ele balançou as redes o dobro de vezes de Cristiano Ronaldo, que marcou seus dois primeiros na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão.



A vitória sobre a Escócia garantiu não só o número histórico para o atacante como também a primeira colocação do Grupo C para o Brasil, com sete pontos. O Marrocos bateu o Haiti e teve a mesma pontuação, mas perdeu no saldo de gols. Com isso, o adversário da segunda fase vem do Grupo F.



Essa chave é composta por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Os africanos já estão eliminados e os outros três brigam pela ponta Quem terminar na segunda colocação, enfrenta a seleção.

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