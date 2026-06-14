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COPA DO MUNDO Vini Jr admite partida ruim, reclama de campo e projeta futuro da seleção na Copa Segundo ele, por causa do calor, o gramado, molhado minutos antes de a bola rolar, secou muito rápido, o que travou muito o jogo do Brasil

Autor do gol da seleção brasileira no empate contra o Marrocos, neste sábado, na estreia na Copa do Mundo de 2026, Vinícius Júnior criticou o gramado do MetLife Stadium, em East Rutherford. O jogo terminou 1 a 1.

"Marrocos era o adversário que tínhamos que nos adaptar no decorrer do jogo. Acho que acertamos algumas coisas, mas o adversário sempre vai acabar segurando o jogo, parando. O campo também não ajudou muito", disse o atacante.

Segundo ele, por causa do calor, o gramado, molhado minutos antes de a bola rolar, secou muito rápido, o que travou muito o jogo do Brasil, de transição e velocidade.

"Isso faz com que a gente não consiga movimentar a bola.A gente não consegue ter ritmo de jogo e isso nos dificulta, porque a gente quer jogar, a gente quer mover a bola de um lado ao outro e isso atrapalha. Mas vamos ter que nos adaptar, porque acredito que vai ser assim toda a competição", disse o atacante.

Vini viu pontos positivos na partida, como o fato de ter se recuperado logo após o gol tomado, conseguindo o empate em um bonito gol do atacante do Real Madrid, em jogada individual e chute forte. Mas há muito o que melhorar.

"Acredito que eu posso melhorar muito, ainda consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica", afirmou.

"Posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil na parte do ataque, mas consegui ajudar muito na defesa também, onde todo mundo fez um trabalho impecável, como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor pra ganhar a competição", completou.

Perguntaram a Vini sobre Raphinha, seu companheiro de ataque, que não foi bem e ainda no fim do jogo caiu no gramado, aparentando cansaço ou desapontamento.

"Acredito que um pouco dos dois, não está feliz com a nossa partida, com o resultado, e o cansaço também. Acredito que eu, Rafa e o Igor Tiago, os outros atacantes que entraram na segunda parte, conseguimos ajudar muito bem a defesa e isso vai fazer total diferença dentro da competição".

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