Vini Jr marca no fim, Brasil vence Colômbia e salta para vice-liderança das Eliminatórias para Copa

Foi na base da emoção, mas a Seleção Brasileira voltou a ganhar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Diante da Colômbia, no Mané Garrincha com 70.027 espectadores, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior flertou com um novo tropeço, mas venceu a Colômbia, por 2x1, pela 13ª rodada, na noite desta quinta-feira (20).

Os gols brasileiros foram marcados por Raphinha e Vini Jr. O resultado fez o time brasileiro saltar para a vice-liderança, agora com 21 pontos. Já os colombianos, com 19 pontos, são os sextos colocados. Na terça-feira, o Brasil vai a Buenos Aires, onde tem clássico marcado contra a líder Argentina, às 21h, no Monumental de Núñez.

Depois dos empates com Venezuela e Uruguai na Data Fifa passada, o Brasil entrou em campo na sexta colocação, uma vez que o Paraguai abriu a rodada com vitória sobre o Chile.

Pressionado por um bom resultado, a equipe de Dorival Júnior chegou a dar sinais que não teria dificuldades para vencer a Colômbia. Afinal, com bastante movimentação ofensiva, não demorou para a seleção pentacampeã do mundo abrir o placar.

Talvez os dois principais nomes do ataque brasileiro na atualidade, Vini Jr e Raphinha iniciaram o duelo se procurando a todo instante. Até que aos três minutos, o jogador do Barcelona acionou o camisa 7 em velocidade e Munõz cometeu o pênalti. Na cobrança, Raphinha deslocou o goleiro Vargas para abrir o placar. Empolgado com o gol, a Seleção por pouco não ampliou com Rodrygo, cinco minutos depois, em chute cruzado. A boa apresentação na etapa inicial parou por aí.

Aos 28 minutos, já com Joelinton na vaga de Gerson, que deixou o gramado com dores na coxa, a Colômbia já vinha tomando conta do confronto. James e Lerma viram suas chances desviarem no meio do caminho. Aos 40, porém, os visitantes chegaram à igualdade. Joelinton dormiu com a bola no pé, Arias roubou e tocou para James. O camisa 10 colombiano rolou para Luis Díaz, que chutou no canto esquerdo, sem dar chances para Alisson.

Na base da conversa e sem modificações, Dorival fez ajustes na equipe para o segundo tempo. O choque no vestiário parece ter surtido efeito e o Brasil voltou do intervalo com a mesma postura adotada inicialmente na primeira parte.

O excesso de preciosismo, porém, impediu que o time verde-amarelo chegasse ao segundo gol. Principalmente em oportunidades com Vini Jr. Ainda aos sete, Raphinha chutou, Vargas deu rebote e o atacante do Real Madrid exitou na finalização. Depois, o camisa 7 ficou na cara do goleiro, mas preferiu o passe para Raphinha, mas viu a zaga afastar o perigo.

Na reta final, após as mudanças feitas por Dorival, o Brasil pressionou a Colômbia e foi recompensado no fim. Devendo com a camisa verde e amarela, Vini Jr arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Vargas, aos 53 minutos.

Ficha do jogo

Brasil 2

Alisson (Bento), Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton), Raphinha e Rodrygo (Savinho); Vini Jr (Léo Ortiz) e João Pedro (Matheus Cunha). Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia 1

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Jhon Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Arias (Carrascal); James Rodríguez (Castaño), Luis Díaz e Jhon Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

Local: Mané Garrincha (Brasília-DF)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN). Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro: Angel Arteaga (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Raphinha, aos 5' do 1T e Vini Jr, aos 53' do 2T (BRA); Luis Díaz, aos 40' do 1T (COL)

Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Joelinton (BRA); Richard Ríos, James Rodríguez (COL)

