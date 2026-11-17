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Futebol Vini Jr. chega a 11 gols pela seleção em 2026, melhor número desde Neymar em 2014 Atacante do Real Madrid marcou um hat-trick no primeiro tempo contra Singapura, nesta terça

Se a fase da seleção brasileira não é das melhores, o mesmo não pode se dizer de Vinicius Junior. O atacante do Real Madrid vive sua fase mais artilheira com a camisa do Brasil e, com o hat-trick marcado no primeiro tempo contra Singapura, nesta terça-feira, chegou a 11 gols com a Amarelinha em 2026 — o melhor número desde Neymar em 2014.

O último jogador que havia balançado as redes ao menos 10 vezes em um ano pela seleção brasileira tinha sido Richarlison em 2022.

Agora, Vini Jr. superou o Pombo com os três gols marcados no amistoso contra Singapura. O atacante também é o artilheiro da era do Ancelotti, com 13 gols em 20 jogos.

Na lista dos maiores artilheiros da seleção em uma temporada, Vini Jr. aparece na quinta colocação, empatado com Luis Fabiano (2009), Ronaldo (2002), Jairzinho (1970) e Pelé (1959).

O jogador do Real Madrid só fica atrás de Tostão (12 gols em 1969), Ronaldo (15 gols em 1997), Neymar (15 gols em 2014) e Romário (19 gols em 1997).

Neste ano, Vini Jr. marcou sete gols em amistosos (contra Panamá, Austrália, Japão e Singapura) e quatro na Copa do Mundo de 2026 (diante de Marrocos, Haiti e Escócia, todos na fase de grupos).

Vini Jr. marcou três gols no primeiro tempo do jogo entre Brasil e Singapura. | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Artilheiros da seleção brasileira por ano

2014 — Neymar: 15 gols

2015 — Neymar: 4 gols

2016 — Gabriel Jesus e Coutinho: 5 gols cada

2017 — Paulinho: 5 gols

2018 — Neymar: 7 gols

2019 — Gabriel Jesus: 7 gols

2020 — Neymar e Firmino: 3 gols cada

2021 — Neymar: 6 gols

2022 — Richarlison: 10 gols

2023 — Rodrygo: 3 gols

2024 — Raphinha: 4 gols

2025 — Estêvão: 5 gols

2026 — Vini Jr.: 11 gols

Maiores artilheiros da seleção em uma temporada

19 gols — Romário, em 1997

15 gols — Neymar, em 2014

15 gols — Ronaldo, em 1997

12 gols — Tostão, em 1969

11 gols — Vini Jr., em 2026

11 gols — Luís Fabiano, em 2009

11 gols — Ronaldo, em 2002

11 gols — Jairzinho, em 1970

11 gols — Pelé, em 1959

10 gols — Richarlison, em 2022

10 gols — Neymar, em 2013

10 gols — Adriano, em 2005

10 gols — Romário, em 1994

10 gols — Bebeto, em 1989

10 gols — Zico, em 1981

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