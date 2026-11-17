Vini Jr. chega a 11 gols pela seleção em 2026, melhor número desde Neymar em 2014
Atacante do Real Madrid marcou um hat-trick no primeiro tempo contra Singapura, nesta terça
Se a fase da seleção brasileira não é das melhores, o mesmo não pode se dizer de Vinicius Junior. O atacante do Real Madrid vive sua fase mais artilheira com a camisa do Brasil e, com o hat-trick marcado no primeiro tempo contra Singapura, nesta terça-feira, chegou a 11 gols com a Amarelinha em 2026 — o melhor número desde Neymar em 2014.
O último jogador que havia balançado as redes ao menos 10 vezes em um ano pela seleção brasileira tinha sido Richarlison em 2022.
Agora, Vini Jr. superou o Pombo com os três gols marcados no amistoso contra Singapura. O atacante também é o artilheiro da era do Ancelotti, com 13 gols em 20 jogos.
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Na lista dos maiores artilheiros da seleção em uma temporada, Vini Jr. aparece na quinta colocação, empatado com Luis Fabiano (2009), Ronaldo (2002), Jairzinho (1970) e Pelé (1959).
O jogador do Real Madrid só fica atrás de Tostão (12 gols em 1969), Ronaldo (15 gols em 1997), Neymar (15 gols em 2014) e Romário (19 gols em 1997).
Neste ano, Vini Jr. marcou sete gols em amistosos (contra Panamá, Austrália, Japão e Singapura) e quatro na Copa do Mundo de 2026 (diante de Marrocos, Haiti e Escócia, todos na fase de grupos).
Artilheiros da seleção brasileira por ano
2014 — Neymar: 15 gols
2015 — Neymar: 4 gols
2016 — Gabriel Jesus e Coutinho: 5 gols cada
2017 — Paulinho: 5 gols
2018 — Neymar: 7 gols
2019 — Gabriel Jesus: 7 gols
2020 — Neymar e Firmino: 3 gols cada
2021 — Neymar: 6 gols
2022 — Richarlison: 10 gols
2023 — Rodrygo: 3 gols
2024 — Raphinha: 4 gols
2025 — Estêvão: 5 gols
2026 — Vini Jr.: 11 gols
Maiores artilheiros da seleção em uma temporada
19 gols — Romário, em 1997
15 gols — Neymar, em 2014
15 gols — Ronaldo, em 1997
12 gols — Tostão, em 1969
11 gols — Vini Jr., em 2026
11 gols — Luís Fabiano, em 2009
11 gols — Ronaldo, em 2002
11 gols — Jairzinho, em 1970
11 gols — Pelé, em 1959
10 gols — Richarlison, em 2022
10 gols — Neymar, em 2013
10 gols — Adriano, em 2005
10 gols — Romário, em 1994
10 gols — Bebeto, em 1989
10 gols — Zico, em 1981