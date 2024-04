A- A+

Campeonato Espanhol Vini Jr. começa no banco, mas Real derrota Mallorca e continua na liderança isolada do Espanhol O Real Madrid tem um quartel de 24 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, totalizando 78 pontos

O Real Madrid caminha a passos largos rumo ao título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o técnico Carlo Ancelotti poupou alguns de seus principais jogadores, dentre eles, Vinicius Júnior, e, mesmo assim, derrotou o Mallorca por 1 a 0, neste sábado, no Iberostar Estádio, pela 31ª rodada. O brasileiro ficou de fora visando o confronto com o Manchester City, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Vinícius Júnior entrou apenas no segundo tempo do embate, mas teve uma atuação discreta. Com o título nacional praticamente assegurado, o foco está na Liga dos Campeões. Após empatar por 3 a 3 no Santiago Bernabéu, o Real enfrenta o Manchester City nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem um quartel de 24 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, totalizando 78 pontos, na liderança isolada. Já o Mallorca tem 31 e continua lutando contra o rebaixamento.

Sem se desgastar, o Real Madrid fez um primeiro tempo morno diante do Mallorca. O time merengue teve o controle de boa e povoou bem o setor ofensivo, mas sem criar muitas oportunidades. A melhor jogada foi aos 32 minutos. Bellingham recebeu dentro da área e carimbou o travessão.

O Mallorca praticamente não ameaçou o adversário, que chegou ao gol aos dois do segundo tempo. Tchouaméni dominou na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo para fazer 1 a 0. Brahim Díaz, na sequência, quase fez o segundo.

Aos 17, Ancelotti colocou Vinicius Júnior em campo e fez o Real Madrid crescer. Aos 26, Valverde apareceu bem na área, driblou o goleiro e chutou. O zagueiro Nastasic afastou em cima da linha. Do outro lado, o Mallorca exigiu boas defesas de Lenin, mas o time merengue administrou a vantagem e confirmou a vitória.

Ainda neste sábado, Rayo Vallecano (16º) e Getafe (9º) ficaram no empate sem gols, no Vallecas.

