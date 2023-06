A- A+

futebol Vini Jr. comemora chegada de Bellingham ao Real Madrid: "Bem-vindo ao melhor do mundo" Brasileiro usou as redes sociais para celebrar o novo reforço dos merengues

Vini Jr. e Rodrygo, jovens jogadores que tem tido destaque no Real Madrid, agora tem mais um companheiro de elenco nascido no século XXI. A chegada de Jude Bellingham, que veio do Borussia Dortmund, significa mais um passo no processo de renovação dos merengues que está em curso nos últimos anos, e o novo camisa 7 usou as redes sociais para comemorar a chegada do novo reforço. "Bem vindo ao melhor time do mundo", escreveu Vini.

O anúncio foi feito no twitter do Real Madrid, que aproveitou o primeiro nome do jogador para fazer menção à música Hey Jude, dos Beatles, conterrâneos do jogador. Bellingham custou 103 milhões de euros (cerca de R$ 541 mi na cotação atual) e assina com o time espanhol por seis temporadas, até 2029.

Em três temporadas no Borussia Dortmund, Bellingham entrou em campo em 137 oportunidades, marcando 24 gols e acumulando 25 assistências. Na temporada 2020/21, ele foi campeão da Copa da Alemanha e neste ano, foi eleito o melhor jogador do time alemão.

