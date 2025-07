A- A+

Futebol Internacional Vini Jr. espera renovar contrato com Real Madrid e receber valorização após ganhar The Best Brasileiro quer permanecer no clube merengue, onde já soma 124 gols e quase 400 jogos

A renovação de contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid não está ameaçada, mas ainda não é prioridade para o clube nem para o jogador.

Segundo o jornal espanhol As, que descreve as trativas "sem risco, mas longe de finalizar", afirma que com dois anos restantes de vínculo e uma relação sólida entre as partes, as conversas são impulsionadas por confiança mútua e pela admiração que o atacante conquistou no clube.

Atualmente, Vinicius recebe € 15 milhões líquidos por temporada, o equivalente a R$ 96 milhões, além de bônus por conquistas individuais, como o prêmio The Best. O jogador já deixou claro ao clube, desde fevereiro, seu desejo por um reajuste salarial compatível com sua crescente importância no elenco. Ele também recusou uma proposta da Arábia Saudita, que ameaçava complicar as negociações.

Aos 25 anos, o camisa 7 é peça-chave no Real. Desde sua chegada, aos 18 anos, vindo do Flamengo por € 45 milhões (R$ 288 milhões na cotação atual), disputou 396 partidas e marcou 124 gols. Foi protagonista em duas conquistas da Liga dos Campeões, além de representar o modelo de contratações adotado por Florentino Pérez: jovens promissores com potencial de valorização dentro do clube.

A postura de Vinicius com a chegada de Kylian Mbappé também é motivo de elogio interno. Ao invés de se sentir ameaçado, o brasileiro acolheu o novo companheiro, afirmando que todos ajudariam o francês a se tornar artilheiro da equipe. Dentro e fora de campo, seu papel como líder é cada vez mais consolidado.

Vinicius já passou por uma primeira renovação em 2022, quando firmou um contrato progressivo que, ao final, totaliza € 75 milhões líquidos (R$ 480 milhões) em cinco anos. Antes disso, ganhava € 4,7 milhões por temporada (R$ 30 milhões), incluindo bônus por desempenho. Seu caso simboliza a ascensão de uma promessa a referência técnica e emocional do clube.

Hoje, o atacante está entre os cinco jogadores com maior valor de mercado do mundo — € 170 milhões (R$ 1,088 bilhão) — ao lado de Lamine Yamal, Haaland, Bellingham e Mbappé. O Real Madrid, por sua vez, busca cautela para não inflacionar a folha salarial diante da necessidade de valorizar nomes como Bellingham e o próprio Mbappé.

O empresário de Vinicius, Frederico Pena, também agente de Endrick, aguarda serenamente um novo contato da diretoria merengue. Pessoas próximas ao jogador acreditam que uma nova proposta pode surgir até meados de 2026, mas sem qualquer urgência. A prioridade de Vinicius, neste momento, é iniciar bem a nova temporada sob o comando de Xabi Alonso e manter o nível que o levou ao topo do futebol mundial.

