Vini Jr. dá volta por cima na Europa

O atacante Vinicius Jr., que já foi um dos principais nomes do Real Madrid na temporada passada, continua voando na Europa. O craque tem sido fundamental na campanha da Liga dos Campeões 2022-2023, como a recente atuação contra o Liverpool comprova. Muitos acreditam que ele poderá ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo desde Kaká. Se você também gosta de dar palpites esportivos, veja aqui como começar a fazer suas previsões.

Embora esteja vivendo um grande momento com a camisa merengue, a trajetória europeia de Vini Jr. já teve momentos de grandes dificuldades. Em seu início, o brasileiro foi muito questionado e até zombado por rivais, torcedores e jornalistas. Para alguns, o jogador não passava de um perna de pau.

No entanto, trabalhando em silêncio, com muita dedicação e longe de polêmicas, Vini Jr. foi pavimentando sua ascensão. Conquistou a confiança de Carlo Ancelotti e passou a entregar resultados em campo. No ano passado, foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões do Real Madrid. Aliás, o gol do título – na vitória por 1 a 0 contra o Liverpool – foi dele.

Neste ano, já vem sendo mais importante do que Benezema para a equipe. De acordo com o próprio Ancelotti, Vini Jr. é, no momento, o jogador mais determinante do futebol mundial. Isso porque ele sempre aparece com gols e passes decisivos em partidas importantes. Avesso a showzinhos midiáticos, o brasileiro vem construindo seu legado dentro de campo – e com apenas 22 anos, ainda tem muito a evoluir.

Mas Vini Jr., infelizmente, também vem sofrendo outro tipo de perseguição, muito mais cruel. O atacante já foi alvo de inúmeros insultos racistas durante partidas de La Liga. Até o momento, pouca coisa foi feita para mudar essa realidade nos campos de futebol da Espanha. De todo modo, o atacante segue brilhando e fazendo seu trabalho de forma invejável.

Vini Jr. pode não ser aquele craque espetacular que enche os olhos dos torcedores, mas é um atacante com muita qualidade e decisivo. O tipo de jogador que não desiste dos lances e aguenta (muita) pressão. Em suma, um atleta com características cada vez mais raras nos gramados brasileiros.

Se ele mantiver esse foco, poderá ser muito importante para a seleção brasileira ao longo dos próximos anos. Afinal, pela sua idade, poderá disputar pelo menos outras três Copas do Mundo. Além disso, ainda terá a chance de obter outras glórias – individuais e coletivas – em sua carreira, que, apesar de curta, já é extremamente bem-sucedida.

