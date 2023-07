Vini Jr. depõe sobre caso de racismo: "Não se pode falar isso para pessoas negras"

A- A+

Em depoimento à justiça espanhola sobre ofensas racistas sofridas pelo jogador em um jogo do Real Madrid, Vinicius Júnior afirmou que acredita que os insultos que vêm sofrendo continuamente no clube merengue são tanto por ser um jogador importante quanto pelo fato de ser negro. Um trecho da gravação do depoimento, prestado de maneira remota, já que Vini passa as férias no Rio de Janeiro, foi obtido pelo jornal espanhol El Mundo.

O caso aconteceu em 5 de fevereiro, quando o Real visitou o Mallorca no estádio San Moix pela La Liga. Câmeras de segurança captaram o momento que um torcedor do time da casa gritou para o brasileiro que ele era um "macaco p***", e o caso foi mais um que revoltou torcedores, jogadores, autoridades e figuras políticas ao redor do mundo. Este foi o primeiro depoimento de Vini Jr. à justiça, e de acordo com a reportagem, durou cerca de 20 minutos, embora o veículo só tenha tido acesso a um minuto da gravação.

Em vídeo, a juíza pergunta: "Você acredita que essas expressões dirigidas à você são porque você é um jogador importante ou só por que é negro?", ao passo que o jogador responde que é "pelos dois". A magistrada então questiona se ele gostaria de receber a indenização a que tem direito caso seja considerado prejudicado pelos insultos, e ele afirma que sim.

Em seguida, a juíza conta que a pessoa que o chamou de "macaco" afirmou que fez referência ao fato de ele estar fazendo "macaquices", e não porque é "de uma raça ou outra". Vini Jr. respondeu: "Isso é para pessoas brancas, e não negras. Não se pode falar isso para pessoas negras, que foram muito afetadas por isso na história da humanidade."

Veja também

Futebol Alisson comemora presença de público nos Aflitos para jogo contra o Figueirense