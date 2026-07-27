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FUTEBOL INTERNACIONAL Vini Jr. deve ter o maior salário da história do Arsenal caso deixe o Real Madrid, diz jornal O brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e, de acordo com as informações divulgadas, sua prioridade continua sendo permanecer na equipe

O Arsenal prepara uma proposta para tentar contratar Vinicius Júnior e estaria disposto a oferecer ao atacante brasileiro o maior salário já pago pelo clube inglês, segundo o jornal britânico The Telegraph.



A intenção seria apresentar vencimentos superiores a 400 mil libras (cerca de € 470 mil) por semana, valor que ultrapassaria R$ 2,7 milhões semanais e chegaria a mais de R$ 12 milhões por mês.





A estratégia dos Gunners seria superar os ganhos atuais do jogador no Real Madrid para convencê-lo a deixar o futebol espanhol e se transferir para a Premier League.



Apesar da possibilidade de uma oferta milionária, não existe, até o momento, acordo ou negociação avançada entre Vini Jr. e o clube londrino.



O brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e, de acordo com as informações divulgadas, sua prioridade continua sendo permanecer na equipe espanhola.



O atacante, porém, busca uma valorização financeira em uma eventual renovação do vínculo.



. Vini Jr é um dos principais nomes da Seleção e do Real Madrid. Foto: Chandan Khanna/AFP



Atualmente, Vini Jr. recebe cerca de € 18 milhões por temporada líquidos no Real Madrid, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões por ano.



Uma proposta nos moldes planejados pelo Arsenal representaria, portanto, uma tentativa de superar os vencimentos do brasileiro para aumentar as chances de tirá-lo do clube.



A possível contratação também seria um investimento de grande proporção para o Arsenal. O salário projetado para Vini Jr. ultrapassaria os valores pagos aos principais jogadores do elenco e colocaria o brasileiro no topo da folha salarial da história da equipe.

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. Foto: Javier Soriano / AFP



Por enquanto, o cenário segue indefinido. Vini Jr. mantém o foco na possibilidade de renovar com o Real Madrid, enquanto o Arsenal monitora a situação e avalia uma proposta que, se concretizada nos valores apontados pelo The Telegraph, poderia transformar o atacante no jogador mais bem pago da história do clube inglês.

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