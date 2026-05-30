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ENTREVISTA Vini Jr. diz que sonha ter filhos e quer passar aposentadoria fazendo "coisas de rico" Em entrevista ao youtuber Casimiro Miguel, da CazéTV, o jogador do Real Madrid afirmou que é competitivo também fora do gramados

Poucos dias após o fim do relacionamento com Virginia Fonseca vir a público, Vini Jr. chamou atenção ao falar sobre os planos para o futuro — especialmente sobre o desejo de construir uma família. Aos 25 anos, o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira revelou que sonha em ter filhos e imagina uma rotina tranquila quando encerrar a carreira nos gramados.

A declaração foi feita durante entrevista ao youtuber Casimiro Miguel, da CazéTV. Em conversa descontraída gravada na mansão do jogador, em Madri, os dois falaram sobre a rotina do atleta e como ele visualiza a vida depois do futebol.

Questionado sobre a aposentadoria, Vini admitiu que ainda não sabe exatamente como será essa fase, mas disse já imaginar alguns cenários. “Não sei (da vida de aposentado), porque eu posso ter filhos e tudo mais”, afirmou. Ao ser perguntado se deseja ser pai, respondeu sem hesitar: “Quero. Quero ter filhos”.

Na sequência, o atacante descreveu, em tom bem-humorado, a rotina que projeta para o futuro. “Vou acordar 7h da manhã, jogar um golfe, essas coisas de rico. Não sei onde vou estar morando, se Miami ou Madri. Vou morar dois ou três meses em um lugar. Ainda estou vendo”, brincou.

A família, segundo ele, ocuparia papel central nessa nova etapa. Vini imaginou dias divididos entre esporte e tempo ao lado dos filhos. “Golfe pela manhã, voltei do golfe, estou ali com meus filhos, almoço, paddlezinho. Voltar para casa, ficar mais um tempo com meus filhos e futebol só com eles, brincar ali”, disse. O jogador também contou que é competitivo até nos momentos de lazer: “Carta, videogame, futebol, tudo eu ganho, óbvio”.

As falas repercutiram nas redes sociais por acontecerem em meio ao recente término com Virginia Fonseca. O fim do relacionamento foi anunciado no último dia 15, após cerca de seis meses juntos.

Enquanto isso, Virginia voltou a movimentar a internet durante a festa de aniversário de cinco anos de Maria Alice, filha mais velha da influenciadora com Zé Felipe. A comemoração reacendeu especulações sobre uma possível reaproximação do ex-casal depois que o cantor subiu ao palco e cantou “Só tem eu”, música composta para Virginia no início do relacionamento dos dois.

Virginia e Zé Felipe começaram a namorar em 2020 e oficializaram a união no ano seguinte. Juntos, tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O casamento chegou ao fim em 2025.

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