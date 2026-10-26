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FUTEBOL INTERNACIONAL

Vini Jr. é 17º e Brasil iguala sua pior Bola de Ouro em 30 anos

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021, naquela edição Neymar terminou na 16ª posição

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Vinícius Junior, atacante brasileiro do Real Madrid está em baixa na equipeVinícius Junior, atacante brasileiro do Real Madrid está em baixa na equipe - Foto: Oscar Del Pozo/AFP

O Brasil teve seu pior desempenho em uma Bola de Ouro desde 2010 Na premiação que acontece nesta segunda-feira (26), em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado, ficando em 17º lugar. O resultado iguala a pior marca do País em 30 anos, quando Ronaldo Fenômeno terminou na 26ª posição.

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A temporada do camisa 7 do Real Madrid não foi das melhores. No período avaliado pela premiação, o jogador marcou 28 gols e deu 16 assistências, porém não conquistou títulos individuais nem com seu clube.

Pela seleção, o atleta teve uma boa Copa do Mundo, na qual marcou quatro vezes e deu uma assistência. Na competição, porém, o Brasil caiu nas oitavas de final para a Noruega. Além de Vini, Gabriel Magalhães e Marquinhos, zagueiros do Arsenal e PSG, respectivamente, também ficaram no top 30, na 21ª e 25º posições

Brasil não repetia desempenho tão abaixo desde 2010

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021. Naquela edição, Neymar terminou na 16ª posição e foi o brasileiro mais bem colocado da votação.

Em 2010, Maicon também foi o destaque nacional na lista, ao terminar em 17º lugar. A marca passou a representar a pior colocação de um brasileiro desde então, agora igualada por Vini Jr.

Antes disso, Ronaldo Fenômeno ficou em 26º lugar, em 1995. A edição marcou a primeira vez que a Bola de Ouro permitiu a participação de jogadores de qualquer nacionalidade, desde que atuassem por clubes europeus.

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