Seleção Vini Jr. é cortado da seleção por lesão; Raphinha é chamado Jogador do Real Madrid sentiu lesão no último sábado, diante do Celta de Viga, quando disputou apenas dez minutos da partida

A CBF definiu nesta terça-feira (29) o corte de Vinícius Júnior do elenco da seleção brasileira que disputará as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha, do Barcelona, foi chamado para o seu lugar.

Vini tem uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O brasileiro deixou a partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, por La Liga, no último sábado, sentindo dores na região.

Segundo a CBF, O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, que enviou o laudo dos exames.

A seleção brasileira inicia a caminhada ao mundial no próximo dia 8, quando recebe a Bolívia no Mangueirão, em Belém. No dia 12, vai a Lima enfrentar o Peru.

