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Futebol Vini Jr. é elogiado por jornal espanhol após gol na Copa: "Parece ter achado a estabilidade" Periódico afirmou que o atacante foi o melhor jogador do time comandado por Carlo Ancelotti na estreia do Mundial

O jornal "As", da Espanha, destacou a atuação de Vinícius Júnior na estreia do Brasil na Copa do Mundo No sábado, 13, o atacante fez o gol do empate em 1 a 1 da seleção brasileira diante do Marrocos.

O periódico salientou que o atacante revelado pelo Flamengo demorou um pouco para se soltar na partida, mas foi o melhor jogador do time comandado por Carlo Ancelotti na estreia do Mundial.



"Demorou para entrar o jogo. Entre o nervosismo da estreia e a vontade de jogar, ficou um pouco perdido. Marrocos lhe causou um choque físico e tático, deixando-o isolado da bola e desconectado. O plano durou meia hora, porque Vini é Vini e Mundial é Mundial. O gol de Saibiri o despertou", disse o "As".

"A resposta: um golaço antológico. Vini está pronto para partidas assim, grandes, nas quais pode brilhar com luz própria. Foi o que mais tentou na seleção canarinha. O mais desequilibrante. Aberto pela esquerda, na zona de conforto, carregou o time nas costas na construção, fazendo quase todas as jogadas de perigo da equipe", continuou.



O jornal ainda citou a maior maturidade de Vinícius Júnior na seleção brasileira. O veículo de comunicação mencionou o papel de Carlo Ancelotti nesse processo.



"Com Ancelotti parece ter encontrado a estabilidade que tanto lhe custava em temporadas passadas, inclusive durante este ciclo do Mundial. Criticado por seu jogo, nem Tite, nem Ramón Menezes, nem Fernando Diniz, nem Dorival souberam entendê-lo", prosseguiu o "As".



"Sem Neymar, ele (Vini Jr.) é a referência. O Brasil necessita dele e Vini necessita do Brasil. Tem que funcionar neste Mundial Sem nervosismo, sabendo o que é uma estreia, restam sete partidas. Sete finais para somar uma estrela a mais. Sete para ser o melhor jogador da Copa do Mundo", completou o jornal espanhol.

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