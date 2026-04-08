"Vini Jr. é horrível", diz ex-jogador do Real Madrid e seleção holandesa
A atuação do brasileiro na derrota para o Bayern gerou reações negativas dentro e fora de campo
Vinicius Júnior voltou a ser alvo de questionamentos depois da derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Bayern, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O brasileiro desperdiçou uma oportunidade clara frente a frente com Neuer e não conseguiu desequilibrar no confronto.
A atuação abaixo do esperado gerou reações negativas dentro e fora de campo. Parte da torcida presente no estádio chegou a vaiar o camisa 7, e as críticas também vieram de fora da Espanha O ex-meia Rafael Van der Vaart, que defendeu o Real Madrid e a seleção holandesa, não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante em entrevista à emissora Ziggo.
Na sequência, o holandês ampliou a análise e voltou a apontar comportamento do brasileiro dentro de campo como motivo de incômodo.
"Mas assim que leva um pequeno empurrão, se joga, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. É isso que me entristece nele", completou.
No confronto, o Bayern saiu em vantagem com gols de Gnabry e Kane, enquanto Mbappé descontou para o Real Madrid. No mesmo dia, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 em Portugal, com gol de Havertz nos acréscimos, e deu passo importante rumo à semifinal da competição.