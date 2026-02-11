Vini Jr. e Mbappé reúnem elenco do Real Madrid e pagam a conta em jantar antes de decisão
Encontro organizado pelos dois sócios do restaurante aconteceu a uma semana do duelo contra o Benfica
Vinícius Júnior e Kylian Mbappé foram os anfitriões de um jantar que reuniu os 24 jogadores do Real Madrid em Madri, nesta terça-feira. O encontro aconteceu sem a presença da comissão técnica e foi revelado pelo brasileiro em suas redes sociais, ao publicar uma foto com todo o elenco.
A confraternização ocorreu a apenas uma semana do confronto decisivo contra o Benfica pela Liga dos Campeões e em meio à reta final da La Liga, na qual o time soma sete vitórias consecutivas. O gesto foi interpretado como sinal de união do grupo em um momento-chave da temporada.
Saída na madrugada
De acordo com o jornal espanhol Marca, o jantar foi realizado no badalado restaurante-clube ‘61’, na rua José Abascal. A área ao redor ficou tomada por curiosos à espera dos jogadores. Andriy Lunin foi um dos primeiros a deixar o local, pouco depois das 23h (horário local), acompanhado por Antonio Rüdiger, Arda Güler e Ferland Mendy.
Por volta das 23h30, saíram Federico Valverde e Éder Militão. Fran García deixou o restaurante às 23h39. Já perto da meia-noite, Brahim Díaz e outros companheiros deixaram o local. A madrugada avançou com novas saídas: Eduardo Camavinga (1h01), David Alaba (1h14), Rodrygo (1h18) e Thibaut Courtois (1h38).
Vinicius deixou o restaurante às 1h26, seguido por Mbappé às 1h32. Dani Carvajal saiu às 1h43 e Aurélien Tchouaméni às 1h45. Os ingleses Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold resistiram até quase o fim, deixando o local às 1h52. Dani Ceballos saiu às 1h59. O último a deixar o restaurante foi Asencio, às 2h50 da manhã, encerrando o que parte da imprensa espanhola apelidou de “jantar da conspiração”.
O ‘61’ abriu discretamente no início de dezembro e já se tornou ponto de encontro de celebridades em Madri. Vinicius e Mbappé, que arcaram com a conta da noite, são sócios do estabelecimento, pertencente ao Grupo Mosh.