Campeonato Espanhol Vini Jr. e Mbappé marcam em vitória sofrida do Real Madrid contra o Rayo Vallecano no Espanhol A equipe merengue segue encostada no Barcelona na disputa pelo título de La Liga

O Real Madrid abusou da paciência de sua torcida e, com uma atuação apática e sem qualquer organização tática, precisou de inexplicáveis dez minutos de acréscimos para conseguir derrotar o modesto Rayo Vallecano por 2 a 1, neste domingo (1º), no Santiago Bernabéu.

No reencontro com seus fãs após a dura derrota para o Benfica por 4 a 2, em Lisboa, pela Champions League, o time da casa abriu o placar com Vinicius Jr., mas caiu de rendimento e foi vaiado durante a maior parte do jogo, com razão.

Somente nos acréscimos, com um a mais em campo e com gol de pênalti de Mbappé, os comandados de Álvaro Arbeloa conseguiram somar os três pontos e ficar apenas um atrás do líder Barcelona em La Liga (55 a 54).

Os visitantes, com 22, podem entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

Os primeiros minutos foram desafiadores para o Real Madrid. As primeiras vaias da torcida apareceram logo aos 5 minutos, quando Akhomach aproveitou a instabilidade defensiva dos donos da casa, invadiu a área livre e finalizou à esquerda de Courtois.

Três minutos depois, Bellingham sentiu dores musculares na coxa e acabou substituído por Brahim Díaz.

O que se desenhava outra partida decepcionante do Real Madrid se transformou em alívio aos 14 minutos, quando Vini Jr. recebeu a bola na esquerda, cortou Ratiu duas vezes e mandou a bola no ângulo do goleiro Batalla para abrir o placar com um golaço. O time da casa se animou e, quatro minutos depois, o brasileiro quase ampliou.

A partir daí, porém, o conjunto branco diminuiu o ritmo e os visitantes passaram a pressionar, assustando Courtois em dois tiros de longe.

A atuação decepcionante diante de um adversário que luta contra o rebaixamento e que só venceu uma vez nas 11 rodadas anteriores irritou a torcida, que novamente expressou sua reprovação na saída os atletas para o intervalo.

A indignação dos torcedores merengues aumentou no início da etapa final. Logo aos 3 minutos, em outra falha defensiva, Álvaro García recebeu o lançamento nas costas de Valverde e cabeceou para o meio da área, onde De Frutos levou a melhor sobre a marcação de Tchouaméni e bateu de primeira para igualar o marcador.

Aos 18 minutos, o Rayo só não virou porque Ratiu chutou em cima de Courtois.

O Real Madrid reagiu apenas aos 23 minutos do segundo tempo, quando Mbappé partiu em velocidade no contra-ataque, deu um drible da vaca no goleiro e mandou a bola no travessão com a meta vazia.

Com o jogo aberto e mais perto de levar um gol do modesto adversário do que de buscar a vitória, Arbeloa acionou Rodrygo e Alaba aos 30 minutos.

Somente a partir dos 35 minutos, após a expulsão de Ciss por uma entrada violenta sobre Ceballos, o Real Madrid agrediu em busca do tento salvador.

Apesar da desorganização, Camavinga acertou a trave e, já nos acréscimos, aos 52 minutos, graças a um pênalti infantil de Mendy em Brahim, Mbappé bateu no canto esquerdo para dar a vitória, nada merecida, ao irreconhecível time anfitrião.



