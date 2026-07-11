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Futebol

Vini Jr. e Real Madrid agendam reunião para renovação de contrato, diz site

As informações foram divulgadas pelo portal As, de Madri

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Vini Jr., atacante do Real Madrid Vini Jr., atacante do Real Madrid  - Foto: Fadel Senna / AFP

O atacante Vinicius Júnior e o Real Madrid marcaram uma reunião para definir o futuro do jogador nas próximas temporadas. Após a disputa da Copa do Mundo, o brasileiro tem conversas para a renovação de contrato com o gigante espanhol e um acordo pode ser finalizado ainda em julho. As informações foram divulgadas pelo portal As, de Madri.

Ainda de acordo com o portal, essa seria a última conversa entre dirigentes e staff do atacante. O contrato do camisa 7 vai até o final da temporada 2026/2027 e um pré-contrato pode ser assinado a partir de janeiro. A equipe demonstrou em algumas oportunidades a intenção de prorrogar o vínculo.

Nos últimos anos, o ponta esquerda teve o nome ligado a outras equipes. Uma das sondagens que mais chamou a atenção foi do Al-Ahli, da Arabia Saudita. Segundo rumores da época, o time pretendia desembolsar 350 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões) pelo brasileiro.

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Um pouco mais recente, o Chelsea também apareceu como um dos interessados pelo atacante no início deste ano. A equipe de Londres poderia oferecer 135 milhões de libras (aproximadamente R$ 924 milhões) para contar com Vini Jr, segundo informações do The Guardian.

Aos 25 anos, o camisa 7 está no Real Madrid há oito temporadas e é um dos capitães da equipe, atrás de Federico Valverde e Thibaut Courtois na hierarquia. São 375 partidas e 128 gols anotados desde que foi apresentado em julho de 2018. Além disso, conquistou títulos importantes como duas Champions League, três La Ligas e dois Mundiais de Clubes.

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