Vini Jr e Rodrygo vivem expectativa para final da Champions League pelo Real Madrid

À véspera da final da Champions League, Vini Jr e Rodrygo falaram, nesta segunda-feira (27), à TV do Real Madrid sobre o atual momento e as expectativas para a decisão no dia 1º de junho contra o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra.

Os brasileros esperam que a partida será disputada do início ao fim, mas acreditam na vitória do time Merengue com o desempenho recente na temporada.

"Pensamos sempre em vencer. Espero marcar, mas o importante é vencer. Contra os alemães é muito difícil porque eles chegam juntos na marcação. O treinador vai nos deixar preparado. Temos que começar fortes e seguir fazendo o que temos feito", destacou Vini Jr.

Rodrygo ressaltou a grandeza que o Real passa aos seus jogadores, ainda mais em uma final de Champions League. "Quando você veste essa camisa você fica cada vez mais preparado. A temporada tem sido muito difícil. O time vem jogando muito bem. Temos esse último jogo para alcançar nosso objetivo", declarou.

