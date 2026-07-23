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meme Vini Jr. e Terry Crews se encontram no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas' viralizar Redes sociais recriaram cena de filme antes do duelo entre Brasil e Noruega na competição

Vini Jr. e Terry Crews postaram um vídeo juntos nesta quinta-feira, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Os dois se encontraram após viralizar um meme de uma cena de "As Branquelas" na Copa do Mundo.



No vídeo recriado por Inteligência Artificial, que se tornou viral antes do jogo entre Brasil e Noruega, o jogador assumia o papel de Terry Crews em uma icônica cena do filme, ao lado de Erling Haaland.

Segundo a publicação do ator, essa foi a primeira vez em que os dois se encontraram. Terry Crews o chamou de "meu irmão" e "meu amigo", e disse que ama o Brasil.

— Brasil, eu te amo. A primeira vez que eu encontro o Vini, e aconteceu no Cristo Redentor, no Rio. Que momento. Que benção. Um sonho virou realidade — escreveu o ator.

— Vini é um dos melhores e empolgantes jogadores no mundo. Tudo o que ele faz no campo é absolutamente incrível. Eu sou um grande fã, mas encontrá-lo pessoalmente, fiquei impressionado por seu coração, espírito e o amor que carrega pelo Brasil.









Relembre o meme

A poucos dias do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, uma enxurrada de vídeos produzidos com inteligência artificial transforma Vini Jr. e Erling Haaland nos improváveis protagonistas de "As branquelas" (2004).



Pegaram aquela famosa cena do filme "As Branquelas" e substituíram os personagens por Haaland e Vini Jr., para promover o duelo do próximo domingo entre Brasil e Noruega.



A criatividade do brasileiro realmente não tem limites pic.twitter.com/grFObVzEiR — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) July 2, 2026

Nas montagens em vídeo, os dois craques aparecem com os traços das icônicas irmãs Wilson, interpretadas por Marlon e Shawn Wayans na comédia que, desde os anos 2000, faz sucesso no Brasil — a produção já foi exibida, ad nauseam, em canais da TV aberta.



Há versões em que Vini Jr. e Haaland trocam olhares desafiadores, recriam cenas clássicas do filme e até parecem prontos para disputar não uma vaga nas quartas de final, mas o título de melhor socialite dos Hamptons.

A escolha da referência não é por acaso. Embora seja uma produção americana, "As branquelas" conquistou um status quase folclórico no Brasil. O longa atravessou gerações, virou fonte inesgotável de memes e fornece, até hoje, um repertório de frases e cenas que a internet brasileira recicla sempre que encontra uma oportunidade.

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