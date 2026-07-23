Vini Jr.: entenda o que é 'Xerf', procedimento feito por jogador em mudança no rosto
Outras celebridades já realizaram o tratamento, como Priyanka Chopra e Kim Kardashian
A mudança no rosto do jogador de futebol Vini Jr. se tornou um dos tópicos mais comentados da última semana. Como mostram imagens publicadas por uma clínica de estética, o atacante realizou o procedimento "Xerf" junto à influenciadora Virginia Fonseca.
Outras celebridades já realizaram o tratamento, como Priyanka Chopra e Kim Kardashian.
O que é o 'Xerf'?
Criado na Coreia do Sul, o "Xerf" é um tratamento que utiliza radiofrequência monopolar multifrequência aplicado diretamente na pele, o que significa que ele consegue atingir muitas camadas. À medida que essa energia atravessa o tecido, a resistência natural da pele a converte em calor. É possível sentir isso como um aquecimento que aumenta a cada pulso e depois diminui.
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As principais funções dele é reduzir a flacidez, aumentar a firmeza da pele e promover a produção de colágeno. As áreas mais comuns de aplicação incluem as bochechas, a parte inferior do rosto, a linha da mandíbula, a região abaixo do queixo e o pescoço. Uma sessão geralmente dura entre trinta minutos e uma hora, dependendo da área tratada, embora isso varie de paciente para paciente.
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As contraindicações são para pessoas com dispositivos eletrônicos implantados, infecções ativas ou gestantes.