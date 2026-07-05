Vini Jr. explica por que não cobrou pênalti em derrota para a Noruega: 'Nunca fui vaidoso'
A penalidade desperdiçada no primeiro tempo fez falta ao Brasil, que foi castigado por Haaland no final
Artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, Vinícius Junior reforçou o que disse Carlo Ancelotti e explicou que ele não era uma das opções disponíveis para cobrar o pênalti contra a Noruega que o atacante Matheus Cunha sofreu e o volante Bruno Guimarães desperdiçou.
A penalidade desperdiçada no primeiro tempo fez falta ao Brasil, que foi castigado por Haaland no final e terminou eliminado pela Noruega com derrota por 2 a 1. No momento em que Bruno Guimarães errou a batida, o jogo estava empatado sem gols.
"Sempre falo que nunca fui vaidoso de escolher a artilharia", afirmou Vini Jr em rápida entrevista na zona mista depois da derrota no MetLife Stadium.
"Sempre pensei na equipe, e no momento o correto era o Bruno bater. É do jogo, você pode errar e aceitar. Demos muito força a ele pela competição que ele fez", acrescentou o camisa 7, autor de quatro gols na competição.
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Na coletiva, Ancelotti afirmou que Vini não estava na lista elaborada pela comissão técnica dos cinco melhores batedores de pênalti do elenco. Essa relação, elaborada a partir de estatísticas, tinha Raphinha, Neymar e Igor Thiago entre os principais, mas como todos estavam no banco de reservas no momento da penalidade, quem cobrou foi Bruno Guimarães, o titular que tinha o melhor aproveitamento no fundamento - o outro era Gabriel Martinelli.
Vini deu poucas respostas aos jornalistas e evitou fazer uma avaliação mais aprofundada sobre as razões da queda precoce da seleção no Mundial. Foi a pior campanha em uma Copa do Mundo em 36 anos - em 1990, a equipe também foi eliminada nas oitavas.
"Tenho poucas palavras pra falar agora, de como foi o jogo, do que deveríamos ter feito", limitou-se a dizer. "Na Copa do Mundo, não tem adversário fraco", completou o astro do Real Madrid.
A delegação retornará ao Rio de Janeiro em voo fretado na terça-feira, em horário a definir. Os atletas têm a opção de escolheres outro destino.