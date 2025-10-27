A- A+

Polêmica Vini Jr. 'explode' ao ser substituído em clássico e ameaça deixar o Real Madrid: "Sempre eu" Brasileiro deixou o campo furioso no embate contra o Barcelona

No grande clássico do futebol espanhol, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 neste domingo, mas o protagonista da noite acabou sendo Vinícius Júnior — não pelo bom desempenho dentro de campo, mas por sua reação explosiva após ser substituído.

Aos 72 minutos, o técnico Xabi Alonso decidiu tirar o brasileiro para colocar Rodrygo em campo. A decisão não foi bem recebida: Vinícius saiu resmungando, questionando o treinador com incredulidade.

— 'Mister, eu?' — e, ao confirmar que seria mesmo substituído, disparou em voz alta: 'Vai tomar no **!'.

Visivelmente irritado, o atacante foi direto para os vestiários, sem se sentar no banco com os demais companheiros. No túnel, ainda exclamou:

— 'Sempre eu! Vou-me embora da equipe!', segundo registrou a transmissão da DAZN Espanha.

Essa foi a sétima vez que o camisa 7 do Real Madrid foi substituído nesta temporada. Ele iniciou três partidas no banco, atuou o jogo completo outras três vezes e tem sido constantemente trocado por Rodrygo nos minutos finais — o que tem causado desconforto interno.

De acordo com a DAZN, Xabi Alonso tentou acalmar os ânimos: “Vamos, Vini, droga!”. Após alguns minutos, o atacante retornou ao banco, sendo consolado pelo goleiro Lunin.

