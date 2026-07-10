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Copa do Mundo Vini Jr. fala pela primeira vez após eliminação do Brasil: "A sensação de frustração é absurda" Craque afirmou que vestir a camisa do Brasil representa o maior orgulho de sua carreira e admitiu a dificuldade em lidar com a eliminação precoce

Vini Jr. se manifestou pela primeira vez após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira e lamentou a queda para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

O jogador afirmou que precisou de alguns dias para refletir antes de falar sobre a despedida do Mundial e destacou o apoio recebido durante a competição. "Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escrever após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir", escreveu.

Principal referência da Seleção Brasileira na campanha, Vini Jr. afirmou que vestir a camisa do Brasil representa o maior orgulho de sua carreira e admitiu a dificuldade em lidar com a eliminação precoce. "Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar."

O atacante também ressaltou a preparação para o Mundial e afirmou que a equipe tinha condições de avançar mais na competição. "Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos", completou.

A eliminação para a Noruega encerrou a participação brasileira nas oitavas de final. Vini Jr., que foi um dos destaques da trajetória do Brasil na Copa, também recebeu críticas após o confronto por não ter assumido a cobrança do pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães.

No encerramento da mensagem, o atacante pediu desculpas aos torcedores e afirmou que continuará buscando o objetivo de conquistar o título mundial com a Seleção. "Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo."

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