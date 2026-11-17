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Um dos destaques da seleção brasileira na goleada de 7 a 0 sobre Singapura na manhã desta terça-feira, o atacante Vini Jr festejou o seu primeiro hat-trick com a camisa amarela ao final da partida. Feliz pela marca pessoal, ele valorizou o trabalho de grupo e disse que o time está no caminho certo.



"Minha primeira vez. Primeira vez de muitos", afirmou à beira do campo. "Estávamos concentrados. Sabíamos que o adversário é muito abaixo, mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Fico feliz com a vitória, feliz com a partida e voltar 100% para os clubes", completou.





Ao ser substituído, o jogador deu sinais de descontentamento quando deixou o campo. Na entrevista, porém, ele foi político e disse que a sua saída estava mesmo definida pela comissão técnica.



"Estava combinado de jogar mais 15, 20 minutos (no segundo tempo), mas a gente sempre quer jogar mais", afirmou o atacante que deu lugar ao jovem Allan. "Ele tinha que entrar e estrear. O mister fez isso, testou todo mundo, jogou todo mundo", completou.

Vini Jr. anotou um hat-trick. Foto: Rafael Ribeiro/CBF





Autor de um dos gols na goleada imposta ao frágil time de Singapura, Allan era só felicidade pela estreia com gol com a camisa amarela.



"Sonho realizado. Fui muito bem tratado, estrear com gol e assistência é muito importante para mim. Como o Bruno Guimarães e o mister falaram. Nós é que podemos dificultar ou melhorar o trabalho. Temos de dar o melhor de nós. Isso é importante para o elenco", comentou o jogador.



A meta agora, segundo ele, é buscar novas oportunidades com Carlo Ancelotti. "Busco viver a aproveitar o máximo o ambiente de seleção. Quero fazer o máximo para poder voltar (em convocações futuras)", completou.

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