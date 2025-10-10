A- A+

Futebol Vini Jr. fez 'V de Virgínia' em comemoração na seleção brasileira? Checamos Atacante do Real Madrid marcou o quinto gol do Brasil na goleada sobre a Coreia do Sul

Uma imagem que mostra o atacante Vinicius Junior fazendo um "V" na comemoração do quinto gol da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, viralizou nas redes sociais. Segundo os internautas, o gesto seria uma homenagem à Virgínia Fonseca, influenciadora com quem o jogador viveu um breve affair. No entanto, O GLOBO confirmou essa celebração nunca aconteceu.

Após balançar as redes, Vinicius Junior apontou para a câmera da transmissão e mandou beijos. Desta forma, o gesto do "V" com as mãos de Vini Jr. sequer aconteceu e tudo não passa de uma brincadeira na internet.

Apesar disso, alguns internautas especulam que a comemoração de Vinicius Junior na partida contra a Coreia do Sul, de fato, seja direcionada para Virgínia Fonseca, mesmo que ele não tenha feito o "V" com as mãos.

Affair de Vini Jr. e Virgínia Fonseca

Ao longo das últimas semanas, Vinicius e Virgínia passaram dias juntos em Madri. A influenciadora chegou a ir ao Santiago Bernabéu assistir ao atacante na vitória sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. No entanto, o breve affair acabou encerrado após o vazamento de uma troca de mensagens entre o jogador e uma outra mulher, a modelo Day Magalhães.

Logo após o vazamento, Vini Jr. decidiu se manifestar sobre o caso em suas redes sociais. Em um texto publicado nos stories, ele pediu desculpas publicamente a Virginia e afirmou estar em um momento de reflexão.

"Vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", escreveu o jogador.

A repercussão se espalhou nas redes e envolveu ainda a própria Virginia, que, apesar da polêmica, afirmou estar tranquila com a exposição: — Faz parte, não me abala mais — disse a influenciadora.

