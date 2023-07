A- A+

RIO DE JANEIRO Vini Jr foi ao Cristo Redentor com cantora mexicana já apontada como affair Kenia Os apareceu de mão dada com o craque brasileiro durante visita ao cartão postal da cidade do Rio de Janeiro

Vinicius Junior foi flagrado nessa segunda-feira (10) de mão dada com a cantora mexicana Kenia Os no Cristo Redentor. O registro foi feito durante visita feita pelo craque brasileiro ao cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. A artista já tinha sido apontada, em 2021, como affair do atacante do Real Madrid.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Vini Jr caminhando enquanto segura a mão de Kenia Os. Eles aparecem cercados por seguranças.

O próprio Vini Jr postou uma foto em que a mexicana aparece. A imagem mostra o craque subindo uma escada e seguido por Kenia Os. "O Rio de Janeiro continua lindo", diz a legenda da publicação.

Em 2021, Kenia Os foi apontada como affair de Vini Jr. Uma matéria do jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que os dois estavam se conhecendo melhor.

Kenia tem 23 anos e nasceu em na cidade mexicana de Mazatlán, em Sinaloa. Ela tem dois discos gravados e já participou de cinco programas televisivos no México. Ela ficou conhecida como estrela do YouTube. Seu canal na plataforma tem 7,3 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, Kenia Os também compartilhou imagens da visita feita ao Cristo Redentor. Como legenda, a mexicana escreveu "BR", em referência ao Brasil, e colocou um emoji de coração.

