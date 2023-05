A- A+

ESPANHA Vini Jr: Itamaraty já entrou em contato com embaixada da Espanha após novo caso de racismo Na conversa, foi expressado o "desagrado" do Governo brasileiro diante dos reiterados ataques racistas ao jogador

O Itamaraty informou nesta segunda-feira que pediu explicações da embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, após um novo caso de racismo contra o brasileiro Vinicius Junior, conhecido como Vini Jr. A informação foi dada inicialmente pelo blog de Andréia Sadi no G1 e confirmada pelo Globo.

Fontes diplomáticas do Ministério das Relações Exteriores informaram que a embaixadora espanhola não está em Brasília, mas já houve um contato telefônico. Na conversa, foi expressado o “desagrado” do Governo brasileiro diante dos reiterados ataques racistas ao jogador. Também foi expressado, pelo lado do Brasil, o interesse de que “medidas sejam tomadas no caso”.

Nesse domingo (21), a disputa entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol foi interrompida após parte da torcida presente no estádio Mestalla chamar o brasileiro de "macaco".

Nesta segunda-feira, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que o governo Lula vai acionar o Ministério Público espanhol para investigar possível conivência da federação reguladora do futebol espanhol (LaLiga) em casos recorrentes de racismo.

“O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha e lamenta profundamente que, até o momento, não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo. Insta as autoridades governamentais e esportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos. Apela, igualmente, à Fifa, à Federação Espanhola e à Liga a aplicar as medidas cabíveis”, diz nota conjunta de diversos ministérios.

Veja também

RACISMO NO FUTEBOL Vini Jr enumera casos de racismo e lembra que não houve punições: "Comunicados não funcionam mais"