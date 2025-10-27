Vini Jr. joga 'panos quentes' após ataque de fúria diante do Barcelona: "Clássico é assim"

A- A+

Vini Jr. usou as redes sociais do Real Madrid para mandar uma mensagem para a sua torcida na tentativa de apaziguar os ânimos após o ataque de fúria no clássico de domingo contra o Barcelona, quando reclamou muito ao ser substituído e se envolveu em confusão no final da partida com o rival Lamine Yamal.



"Uma mensagem para todos os madridistas, em especial aos que vieram aqui nos apoiar muito: clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou a torcida. Quando entramos no campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim", afirmou o brasileiro em entrevista à Real Madrid TV.





"Ganhar o clássico sempre é especial e importante. Depois de começarmos bem a temporada, tínhamos muita gana para esse jogo. A torcida fez de tudo por nós, e pudemos sair com a vitória. Sempre é especial este ambiente que temos aqui. Que a gente siga assim por toda a temporada. Se a torcida joga junto conosco, seguramente vamos ganhar muitas coisas nesta temporada", completou o atacante.



Com a vitória, por 2 a 1, o Real Madrid manteve a liderança do campeonato Espanhol, agora com 27 pontos, cinco à frente do Barcelona. Foi a 12ª vitória do time do técnico Xabi Alonso em 13 jogos disputados nesta temporada.

