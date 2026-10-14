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Futebol Internacional Vini Jr. leva suspensão de 4 jogos e fica fora de duelo contra Barça Brasileiro foi expulso no último sábado em partida contra Villarreal

Vinicius Jr. não poderá disputar o primeiro El Clásico, duelo que coloca frente à frente Real Madrid e Barcelona, da temporada, depois que a comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol aplicou ao atacante brasileiro uma suspensão de quatro partidas nesta quarta-feira (14).

Vinicius foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba na vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal, no sábado (10).

A comissão impôs uma suspensão de duas partidas pela infração que resultou no cartão vermelho e acrescentou mais duas partidas por seus protestos contra o árbitro, de acordo com o relatório disciplinar referente à oitava rodada da LaLiga.

A suspensão tira Vinícius das partidas do campeonato contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, deixando o técnico José Mourinho sem um de seus atacantes mais utilizados para a viagem ao Camp Nou.

Vinicius foi titular em todas as partidas do Real nesta temporada, com exceção de uma.

Ele pediu desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores do Real Madrid nas redes sociais após o incidente.

O El Clásico acontece no dia 25 de outubro, quando o Real viaja para enfrentar o líder do campeonato, o Barcelona. As equipes estão separadas por seis pontos na tabela.

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