A- A+

Esportes Vini Jr. manda camisa do Brasil para astro da NBA, que brinca com tamanho: 'É um pouco pequena' Uniforme ficou apertado em Giannis Antetokounmpo, que tirou sarro do jogador brasileiro: 'Quem sabe um dia você fique do meu tamanho'

Fã da NBA, o atacante Vinicius Junior presenteou Giannis Antetokounmpo com alguns itens da seleção brasileira. O craque do Real Madrid enviou ao ala-pivô do Milwaukee Bucks uma camisa do Brasil, suas chuteiras, alguns biscoitos, um broche e um boné. Contudo, o tamanho da camiseta chamou a atenção.

Antetokounmpo postou um vídeo agradecendo o jogador brasileiro pelos presentes e aproveitou para experimentar alguns itens. A camisa da seleção brasileira acabou ficando apertada no atleta da NBA, que aproveitou para tirar sarro de Vinicius Junior.

— Dá para ver que a camiseta é um pouco pequena. É um pouco pequena, mas tudo bem, cara. Quem sabe um dia você fique do meu tamanho Vini. Quem sabe, né? Tô brincando. Boa sorte com tudo. Até mais — disse Antetokounmpo.





Nos comentários do vídeo, o jogador do Real Madrid riu da brincadeira do grego e reforçou sua admiração por Antetokounmpo. “Hahahhh precisamos jogar juntos, mano!!! Obrigado!! Eu te admiro!!!”, escreveu Vini.

Veja o que disse Giannis Antetokounmpo:

"Meu irmão Vini, eu não tive a chance de te agradecer. Obrigado pelo boné, irmão. Você tem uma cabeça pequena. Pela camisa também, cara, agradeço. Vamos, Brasil. Obrigado pela chuteira. Valeu demais.

Meu irmão Vini, fui ao Brasil. Levei o boné dele. Estou com a camisa dele — autografada. Meu parceiro, Vini, muito obrigado mesmo. Vamos fazer um unboxing. Faz tempo que não faço isso. Aqui está a chuteira, novinha em folha.

Ah, cara. E o que vem junto? Veio com um óculos? Meu parceiro sabe que eu amo cookies e doces. Ele me mandou cookies. Recebemos um pin. Ei, Vini, muito obrigado, meu irmão. Sempre representando. Dá para ver que a camiseta é um pouco pequena.

É um pouco pequena, mas tudo bem, cara. Quem sabe um dia você fique do meu tamanho Vini. Quem sabe, né? Tô brincando. Boa sorte com tudo. Até mais."

Veja também