CAMPEONATO ESPANHOL Vini Jr. marca e Real Madrid vence Mallorca com reação fulminante no Espanhol Time madrilenho vence por 2 a 1 no Bernabéu, chega a nove pontos e segue líder da LaLiga

Com gol decisivo de Vinícius Júnior, o Real Madrid buscou uma fulminante virada para vencer o Mallorca por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O time da casa saiu atrás no placar no Estádio Santiago Bernabéu, mas marcou duas vezes em menos de dois minutos, ainda no primeiro tempo, para assumir a ponta no placar. A vitória só não virou goleada porque três gols dos anfitriões foram anulados.

Foi o terceiro triunfo do Real em três jogos neste início de LaLiga. Com nove pontos, a equipe madrilenha desponta na liderança da tabela. Outros três times, incluindo o Barcelona, somam seis e ainda jogarão neste domingo. Já o Mallorca, ainda sem vencer, ocupa a zona de rebaixamento, no 18º lugar, com apenas um ponto.

O primeiro tempo começou com um susto para a torcida madrilenha. Aos 17, após levantamento na área, Muriqi subiu com a marcação na área e acabou desviando com as próprias costas para o gol. Pouco antes, Mbappé chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

A reação dos anfitriões foi fulminante. Em menos de dois minutos, o Real marcou duas vezes. Também em bola aérea na área, Huijsen escorou de cabeça e, da mesma forma, Arda Güller mandou para as redes, aos 36.

A virada veio em bela jogada individual de Vinícius Júnior. O brasileiro disparou quase do meio-campo, entrou na área e bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Leo Roman. Antes do intervalo, aos 45, Mbappé voltou a ter um gol anulado. O segundo dele na partida - encerrou, assim, uma sequência de sete jogos seguidos marcando ao menos um gol no Espanhol.

No segundo tempo, o Real anotou mais um com Arda Güller. Mas, novamente, o lance foi anulado. Desta vez, a jogada foi polêmica por um suposto toque de braço do turco antes da finalização decisiva. Arda argumentou que tocou somente com o peito. No entanto, a arbitragem, tardiamente, decidiu pela anulação.

Depois de mais um gol frustrado, o Real desacelerou em campo, principalmente após seguidas mudanças promovidas por Xabi Alonso Em uma delas, trocou Vini Jr. por Rodrygo, mais uma vez começando no banco de reservas. O ataque titular do Real teve Vini, Mbappé, Franco Mastantuono e Arda Güller.

Confira os demais resultados do Espanhol neste sábado:

Alavés 1 x 1 Atlético de Madrid

Real Oviedo 1 x 0 Real Sociedad

Girona 0 x 2 Sevilla

