Vini Jr. muda de papel com Ancelotti e supera média de gols da temporada artilheira no Real

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Vinicius Júnior vive momento ímpar na seleção brasileira. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quinta-feira, pela Copa do Mundo 2026, o atacante superou neste ano a média de gols de sua temporada mais artilheira no Real Madrid, em 2023/24, quando era treinado no time espanhol por Carlo Ancelotti, atual técnico do Brasil.



Com 5 gols em 7 jogos pela seleção em 2026, Vini Jr. tem uma média de 0,71 gol por partida, número superior aos 0,61 da temporada 2023/24 pelo Real Madrid, quando alcançou sua maior marca de gols em um ano pelo clube, marcando 24 gols em 39 jogos.



O atacante também é o artilheiro da era Ancelotti na seleção, com 7 gols em 13 partidas. Caso Vini Jr. repetir a dose e fizer mais dois gols com a camisa no próximo jogo, ele irá superar a média do Real levando em consideração todos os jogos sob o comando do treinador italiano pelo Brasil, em 2025 e 2026.





Dos sete gols marcados pela seleção com Ancelotti, quatro foram nesta Copa do Mundo. Vini Jr. também balançou as redes no empate por 1 a 1 com Marrocos e na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. O atacante. alcançou o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland na vice-artilharia da Copa. A liderança é do craque argentino Lionel Messi, com cinco gols.



De quebra, ele se igualou a Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo na lista de atletas que marcaram nas três partidas iniciais do torneio e também se tornou o primeiro atleta desde Neymar na edição de 2014 a marcar quatro gols em uma Copa do Mundo.



"Hoje fiz até gol de cabeça, que prometi ao Mister (Ancelotti) antes do jogo. Ele disse que era meio impossível e que me pagaria um presente, então vou esperar", afirmou o atacante, em entrevista à Globo, logo após a vitória sobre a Escócia.



A fase goleadora de Vini Jr. com a camisa da seleção pode ser explicada, em parte, pela maneira como Ancelotti vem utilizando o jogador. O camisa 7 está menos preso à linha lateral e mais presente na área, atacando os espaços vazios, assim como aconteceu no lance do gol de cabeça, com Vini escorando o cruzamento de Bruno Guimarães de cabeça.



"Ele está em uma condição muito boa. Acho que a equipe lhe permite descansar quando não temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola", ressaltou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida.

"O fato de treinar a posição, aberto ou por dentro, é uma vantagem para ele. Se receber a bola por fora para marcar um gol, tem que tocar cinco ou seis vezes na bola. Por dentro, é suficiente um movimento".



A seleção descansa nesta quinta-feira e volta a campo na próxima segunda-feira, 29 de junho, quando joga às 14h, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, que sairá da disputa entre Holanda, Japão ou Suécia.

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