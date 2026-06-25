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COPA DO MUNDO

Vini Jr. muda de papel com Ancelotti e supera média de gols da temporada artilheira no Real

O atacante também é o artilheiro da era Ancelotti na seleção, com 7 gols em 13 partidas

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Dos sete gols marcados por Vini pela seleção com Ancelotti, quatro foram nesta Copa do MundoDos sete gols marcados por Vini pela seleção com Ancelotti, quatro foram nesta Copa do Mundo - Foto: Megan Briggs/AFP

Vinicius Júnior vive momento ímpar na seleção brasileira. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quinta-feira, pela Copa do Mundo 2026, o atacante superou neste ano a média de gols de sua temporada mais artilheira no Real Madrid, em 2023/24, quando era treinado no time espanhol por Carlo Ancelotti, atual técnico do Brasil.

Com 5 gols em 7 jogos pela seleção em 2026, Vini Jr. tem uma média de 0,71 gol por partida, número superior aos 0,61 da temporada 2023/24 pelo Real Madrid, quando alcançou sua maior marca de gols em um ano pelo clube, marcando 24 gols em 39 jogos.

O atacante também é o artilheiro da era Ancelotti na seleção, com 7 gols em 13 partidas. Caso Vini Jr. repetir a dose e fizer mais dois gols com a camisa no próximo jogo, ele irá superar a média do Real levando em consideração todos os jogos sob o comando do treinador italiano pelo Brasil, em 2025 e 2026.

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Dos sete gols marcados pela seleção com Ancelotti, quatro foram nesta Copa do Mundo. Vini Jr. também balançou as redes no empate por 1 a 1 com Marrocos e na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. O atacante. alcançou o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland na vice-artilharia da Copa. A liderança é do craque argentino Lionel Messi, com cinco gols.

De quebra, ele se igualou a Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo na lista de atletas que marcaram nas três partidas iniciais do torneio e também se tornou o primeiro atleta desde Neymar na edição de 2014 a marcar quatro gols em uma Copa do Mundo.

"Hoje fiz até gol de cabeça, que prometi ao Mister (Ancelotti) antes do jogo. Ele disse que era meio impossível e que me pagaria um presente, então vou esperar", afirmou o atacante, em entrevista à Globo, logo após a vitória sobre a Escócia.

A fase goleadora de Vini Jr. com a camisa da seleção pode ser explicada, em parte, pela maneira como Ancelotti vem utilizando o jogador. O camisa 7 está menos preso à linha lateral e mais presente na área, atacando os espaços vazios, assim como aconteceu no lance do gol de cabeça, com Vini escorando o cruzamento de Bruno Guimarães de cabeça.

"Ele está em uma condição muito boa. Acho que a equipe lhe permite descansar quando não temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola", ressaltou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida.

"O fato de treinar a posição, aberto ou por dentro, é uma vantagem para ele. Se receber a bola por fora para marcar um gol, tem que tocar cinco ou seis vezes na bola. Por dentro, é suficiente um movimento".

A seleção descansa nesta quinta-feira e volta a campo na próxima segunda-feira, 29 de junho, quando joga às 14h, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, que sairá da disputa entre Holanda, Japão ou Suécia.

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