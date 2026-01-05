A- A+

FUTEBOL Vini Jr. não marca há 93 dias e foi substituído em 52% dos jogos com Xabi Alonso no Real Madrid Atacante não balança as redes desde 4 de outubro, quando marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal

O atacante Vinicius Júnior tem tido uma temporada complicada pelo Real Madrid por apresentar boas atuações em sequência, oscilando em campo.

No último domingo (4), o time merengue goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol e, ainda assim, torcedores vaiaram o brasileiro quando ele foi substituído na reta final do duelo do final de semana.



O jogador revelado pelo Flamengo já tinha sido vaiado por alguns fãs do Real Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, no dia 20 de dezembro. Vinicius Júnior foi sacado pelo técnico Xabi Alonso em 13 das 25 partidas da temporada, ou seja, em 52% dos jogos.

Longe de suas melhores atuações, o atacante vive um incômodo jejum, já que não marca desde o dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por La Liga. Nesta temporada, foram cinco gols marcados em 25 jogos.



Apesar do momento de instabilidade, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa de Vinicius Júnior. O comandante ressaltou o papel que o brasileiro exerce para a equipe merengue.



"Vini contribuiu muito, entrou muito bem, foi persistente e desequilibrante. Gostei da atuação dele, de tudo o que nos entregou. Ele vai ser crucial na Supercopa", disse Xabi Alonso, após o confronto contra o Real Betis.



"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", complementou.

