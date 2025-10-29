A- A+

Futebol Internacional Vini Jr. pede desculpas após irritação ao ser substituído no clássico contra o Barcelona Atacante do Real Madrid publicou mensagem nas redes sociais reconhecendo o erro e prometendo 'seguir lutando pelo clube'

Dias após protagonizar um momento de irritação ao ser substituído no clássico entre Real Madrid e Barcelona, vencido pelos merengues por 2 a 1, o atacante Vinícius Júnior pediu desculpas públicas pela reação nesta quarta-feira.

O brasileiro foi retirado de campo aos 27 minutos do segundo tempo, para a entrada de Rodrygo, e reagiu com palavrões e gestos de insatisfação, chegando a caminhar em direção aos vestiários antes de retornar ao banco.



Em nota publicada nas redes sociais, Vini Jr. afirmou:

“Quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico. Assim como fiz pessoalmente durante o treinamento de hoje, também quero pedir novas desculpas a meus companheiros, ao clube e ao presidente. Às vezes a paixão me ganha por querer sempre vencer e ajudar meu time. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo que ele representa. Prometo seguir lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como faço desde o primeiro dia.”

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025



A substituição de Vinícius causou surpresa no Estádio Santiago Bernabéu, já que o camisa 7 vinha tendo boa atuação no jogo. Ao perceber que seria sacado, o atacante questionou a decisão, dizendo “Eu? Eu?”, e demonstrou clara irritação com o técnico Xabi Alonso, sem cumprimentá-lo ao deixar o campo.

O episódio é mais um na relação turbulenta entre o jogador e o treinador, que vem sendo marcada por escolhas que desagradaram o brasileiro. No mês passado, por exemplo, Vini foi reserva na estreia do Real Madrid na Champions League, contra o Olympique de Marselha, o que também gerou desconforto.

De acordo com o jornal AS, Vinícius se reuniu nesta segunda-feira (27) com Xabi Alonso e dirigentes do Real Madrid para esclarecer o episódio e pedir desculpas internamente. O gesto público seria uma forma de encerrar a polêmica e demonstrar comprometimento com o grupo.

Na atual temporada, o atacante disputou 13 partidas, sendo titular em 10 delas, com cinco gols e quatro assistências. O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, um ponto à frente do Barcelona, e o clube espera que o episódio fique “no passado”.

