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FUTEBOL Vini Jr. pede R$ 117 milhões por ano para renovar com o Real Madrid, diz jornal Brasileiro e clube retomam negociações após impasse iniciado em 2025; direitos de imagem e bônus de assinatura estão entre os entraves

O Real Madrid voltou à mesa de negociações com Vinicius Junior para tentar destravar a renovação de contrato do atacante brasileiro.



Segundo o jornal espanhol As, as conversas, que serão retomadas nesta semana, partem praticamente do mesmo ponto em que foram interrompidas após a Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando as partes chegaram perto de um acordo, mas não conseguiram concluir a assinatura. De acordo com a publicação, o brasileiro passou a pedir um salário líquido de 20 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 117 milhões por ano na cotação atual.

Na ocasião, o estafe de Vinicius reduziu significativamente a pedida inicial, enquanto o Real Madrid elevou a proposta salarial. Ainda assim, a negociação travou na reta final e permanece sem definição.

O valor representa um aumento em relação ao contrato vigente, assinado em 2022 e válido até junho de 2027. Pelo acordo atual, Vinicius receberá 75 milhões de euros líquidos ao longo de cinco temporadas — cerca de R$ 438,7 milhões no total, ou uma média de 15 milhões de euros por ano.





O vínculo foi estruturado de forma escalonada. O atacante começou recebendo aproximadamente 10 milhões de euros anuais (R$ 58,5 milhões) e encerrará o contrato com vencimentos próximos de 18 milhões de euros por temporada (R$ 105,3 milhões).

Além disso, o acordo prevê um bônus de 2 milhões de euros por temporada (R$ 11,7 milhões) desde que Vinicius conquistou o prêmio The Best, da Fifa. A cláusula também seria válida em caso de conquista da Bola de Ouro.

Direitos de imagem entram na negociação

Segundo o As, o novo contrato não se resume ao salário. As negociações passaram a incluir um possível bônus pela renovação — semelhante ao recebido por Kylian Mbappé ao chegar ao Real Madrid — e, principalmente, a divisão dos direitos de imagem.

Atualmente, Mbappé controla praticamente 100% de seus direitos comerciais, modelo que ajuda a viabilizar sua remuneração no clube espanhol. Vinicius também pretende ampliar sua participação nessas receitas.

O brasileiro é hoje um dos atletas mais valorizados do mercado publicitário mundial. Segundo o jornal, ele mantém contratos com 18 marcas internacionais, entre elas Nike, Apple, PlayStation, Pepsi, Visa, Havaianas, Gatorade, Boss, Vivo, Betnacional, Marriott Bonvoy e Prada.

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