Após nova falha, Vini Jr. perde posto de cobrador de pênaltis, diz jornal

A crise nas cobranças de pênalti no Real Madrid forçou Carlo Ancelotti a tomar uma decisão: Vinicius Junior não será mais o cobrador oficial da equipe. A mudança veio após o quinto pênalti desperdiçado pelo clube nesta temporada — o terceiro pelo atacante brasileiro.

A gota d’água, de acordo com o jornal espanhol Marca, foi o empate diante do Valência, quando Vinicius voltou a falhar da marca dos 11 metros. Ancelotti decidiu agir com objetividade: o novo responsável pelas penalidades será Kylian Mbappé.

A escolha também sinaliza o início de um novo ciclo no Real Madrid, com Mbappé assumindo cada vez mais o protagonismo dentro de campo. Resta agora ver como Vinicius lidará com a decisão e se a mudança trará mais eficiência ao time nas bolas paradas.

"Já há decisão: se houver um pênalti contra o Arsenal, o responsável por converter será Kylian Mbappé (...) A equipa técnica considera que não há um jogador claramente especializado. Se o francês não tiver sucesso, o testemunho passa para Bellingham", escreveu o jornalista José Félix Díaz no Marca.

Vinícius tem 19 gols e 13 assistências em 42 jogos, mas já perdeu três pênaltis. Mbappé assumiu a cobrança de oito, falhou dois, mas poderá agora ver a confiança aumentar sem concorrência.

