Vini Jr. perde gol incrível, mas dá assistência em vitória do líder Real Madrid sobre o Getafe; veja

As constantes mudanças no topo do Campeonato Espanhol tiveram mais um ato nesta quinta-feira (01). O Real Madrid superou o Getafe por 2x0, gols de Joselu, e abriu dois pontos de vantagem sobre o Girona, agora ambos com 22 partidas disputadas. O confronto no Coliseum Alfonso Pérez havia sido adiado por causa da Supercopa da Espanha, e ficou marcado pelo gol incrível desperdiçado por Vini Jr., com o goleiro deitado e o gol todo aberto - ele errou a cavadinha.

Atuando em um estádio que costuma não se dar bem, o Real Madrid mudou a história com somente 14 minutos, com gol de cabeça de Joselu. O centroavante, ganhando chance de Carlo Ancelotti, apareceu entre os marcadores para deixar o time merengue tranquilo em campo.

Diante de um oponente bastante exposto defensivamente, não foi difícil para o Real ampliar. Aos 10 minutos da fase etapa, Vinícius Júnior deu belo passe entre os zagueiros para o centroavante anotar mais um vez. Joselu dominou já tirando do marcador e soltou a bomba de pé esquerdo para anotar o segundo.

Vini Jr., por sinal, poderia ter saído do jogo como um dos heróis, mas falhou em oportunidade incrível, ao errar o alvo na pequena área com o goleiro deitado. O Real disparou em contra-ataque, o brasileiro recebeu livre e tentou a cavadinha, mas mandou nas mãos de O atacante acabou substituído aos 30 minutos, com o placar praticamente definido, para a entrada do compatriota Rodrygo.

This Vini Jr miss pic.twitter.com/Dd3UBdsDkF — Football Tweet  (@Football__Tweet) February 1, 2024

O Getafe, que pouco chegou na frente, quase diminuiu após desentendimento entre Tchouaméni e Camavinga na saída de bola. Lunin precisou fazer enorme defesa na finalização de Greenwood de fora da área. A bola ainda bateu no travessão.

Rodrygo, poupado para o clássico com o Atlético no domingo, no Santiago Bernabéu, ainda teve chances de ampliar mesmo com somente 15 minutos em campo. Mas desperdiçou a chance. O gol perdido não fez falta, o Real Madrid se portou bem na defesa até o apito final e agora subiu para os 57 pontos, contra 55 do surpreendente Girona, que recebe a Real Sociedad no sábado.

