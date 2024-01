Vini Jr. poderá ser a referência da seleção na era Dorival?

A- A+

Há alguns anos Vini Jr. vem sendo o principal jogador brasileiro. Decisivo no Real Madrid, ele deixou de ser uma promessa para virar realidade. Por isso, com o Código Stake, muitos torcedores estão tentando prever se o atacante conseguirá repetir o mesmo nível de atuações na seleção. Afinal, neste novo ciclo, o Brasil precisará de alguém para liderar a equipe dentro de campo.

Ao longo da era Tite, o principal nome brasileiro era Neymar. O craque, porém, jamais entregou aquilo que se esperava em jogos grandes. Agora, com mais de 30 anos e já atuando fora da Europa, é possível que outro jogador se torne a referência da canarinho.

Nesse cenário, Vini Jr., por tudo o que vem fazendo no Real Madrid, é o nome mais provável. Ele não tem a qualidade técnica de Neymar, é verdade, mas já mostrou ter outras virtudes tão ou mais importantes.

Basta lembrar o começo dele no Real Madrid, quando era alvo de questionamentos e chacotas por parte de torcedores merengues, de rivais e da imprensa. Mesmo assim, em um cenário de extrema pressão, o atacante mostrou resiliência e deu a volta por cima, conquistando a titularidade e, depois, o protagonismo na equipe espanhola.

Além disso, Vini Jr. também já mostrou que costuma aparecer em jogos grandes. Foi dele o gol do título na final da Liga dos Campeões 2021/2022, em que o Real Madrid derrotou o Liverpool por 1 a 0.

Recentemente, o atacante teve outra atuação de gala em mais uma final. Ele anotou simplesmente três gols na vitória por 4 a 1 contra o grande rival Barcelona, na decisão da Supercopa da Espanha. O quarto gol merengue foi marcado por outro brasileiro que também poderá ter papel decisivo no novo ciclo da seleção: o talentoso Rodrygo.

O entrosamento da dupla, aliás, tem tudo para ser uma arma de extrema importância para o trabalho de Dorival Júnior. Será que ambos os atacantes, que vêm se destacando no Real Madrid, conseguirão assumir o protagonismo com a pesada camisa amarela?

A princípio, porém, Neymar deverá continuar com seu status de craque da canarinho. Mas é preciso ver como será a sequência do trabalho. O atacante, afinal, já dá todos os sinais de estar no declínio de sua carreira, além de ter um longo histórico de lesões.

Caberá a Dorival Júnior a missão de montar a equipe que representará o Brasil na próxima Copa do Mundo. Mas, se quiser ter sucesso, o treinador terá de encontrar um modo de acomodar a dupla do Real Madrid, em especial Vini Jr.

