A- A+

DESEJOU FORÇAS Vini Jr. e Real Madrid se solidarizam com vítimas de tragédia em Valência O Valencia intensificou a rivalidade com o Real nos últimos anos em razão dos seguidos ataques racistas sofridos por Vini Jr. por parte da torcida do time

Em contraposição à intensa rivalidade em campo, o brasileiro Vinícius Júnior e o Real Madrid se solidarizaram com as vítimas das enchentes na região de Valência, na Espanha. O atacante desejou "força" ao povo da cidade, que já contabiliza 62 mortes por causa das enchentes nas últimas semanas.

Nas redes sociais, Vini Jr. compartilhou comunicado oficial do Real Madrid acompanhado da sua própria mensagem: "Muita força a todos!". No texto, o clube expressa suas "condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram devido à tempestade que sofrem muitas regiões do nosso país, especialmente nas províncias de Valência e Albacete".

"O Real Madrid expressa a sua mais profunda consternação e solidariedade a toda a população afetada por esta catástrofe, a quem transmite todo o seu apoio e carinho", registrou o clube da capital espanhola.

Um dos times da cidade, o Valencia é justamente o próximo adversário do Real Madrid no Campeonato Espanhol, no sábado, na casa do time que vem enfrentando as inundações. Existe a possibilidade de a partida ser adiada, assim como aconteceu com os jogos das equipes da região neste meio de semana, pela Copa do Rei.

O Valencia intensificou a rivalidade com o Real nos últimos anos em razão dos seguidos ataques racistas sofridos por Vini Jr. por parte da torcida do time. Foi justamente no Mestalla, o estádio do Valencia, que o brasileiro sofreu um dos maiores ofensas discriminatórias pela maior parte da torcida em maio de 2023.

O rumoroso caso, numa das partidas mais tumultuadas daquela edição do Espanhol, quase gerou uma crise diplomática entre Brasil e Espanha e foi parar na Justiça. Em junho deste ano, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por ataques discriminatórias ao atacante brasileiro.

Veja também

Bola de Ouro Ex-goleiro do Real Madrid, Casillas detona escolha do Bola de Ouro: 'Prêmio absurdo'