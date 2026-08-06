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RENOVAÇÃO

Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2032

Clube espanhol confirma permanência do atacante, que já marcou 128 gols com a camisa merengue

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Novo acordo mantém Vini Junior no elenco do Real Madrid até 2032, ao lado de MbappéNovo acordo mantém Vini Junior no elenco do Real Madrid até 2032, ao lado de Mbappé - Foto: Getty Images/Reprodução

O Real Madrid colocou fim à novidade sobre a possível saída do atacante brasileiro Vinícius Júnior, ao anunciar nesta quinta-feira (6) a renovação de seu contrato até 2032.

Vini, que chegou ao clube aos 18 anos, em 2018, disputou 375 jogos, marcou 128 gols e conquistou 14 títulos com a camisa merengue, incluindo duas Ligas dos Campeões.

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“Sua contribuição para todas essas conquistas foi fundamental, graças ao seu desempenho, assistências e gols, entre eles os que marcaram nas duas últimas finais de Champions vencidas pelo Real Madrid: a 14ª (Paris, 2022) e a 15ª (Londres, 2024)”, destacou o clube em comunicado sobre o jogador, cujo contrato anterior terminava em 2027.

Nas últimas semanas, o Arsenal demonstrou grande interesse na contratação do brasileiro de 26 anos, que finalmente chega à capital espanhola.

A renovação de Vinícius Júnior é anunciada apenas quatro horas após a confirmação da contratação do jovem atacante marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, que seria o jogador mais caro da história do Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, o clube pagou 140 milhões de euros (R$ 822 na cotação atual) ao RB Leipzig pela transferência de Diomandé, que chega para ser titular na ponta direita do ataque, ao lado de Kylian Mbappé e Vini.

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